Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления

Во время дерзкого рейда в воскресенье воры похитили из музея Лувр в Париже восемь ювелирных изделий, которые, по словам чиновников, имеют "бесценную" ценность. Главной целью злоумышленников была галерея Аполлона, где хранится историческая коллекция коронных драгоценностей Франции, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Что украли в Лувре

Воры также пытались похитить корону императрицы Евгении, жены Наполеона III, на которой изображено восемь золотых орлов. Также она содержит 1354 бриллианта, 1136 бриллиантов огранки "роза" и 56 изумрудов. Впрочем, благодаря усилиям охраны, этой кражи удалось избежать.

Корона императрицы Евгении была выставлена вместе с несколькими другими ее вещами, такими как эта тиара, которая содержит 212 жемчужин, 1998 бриллиантов и 992 бриллианта огранки "роза". Другие предметы в Лувре, принадлежавшие императрице, - это бриллиантовые броши. Также есть корона, ожерелье и серьги, украшенные большими синими камнями среди бриллиантов.

В Лувре сообщают, что неизвестно, кто заказал или создал серию сапфировых изделий, которые хранятся в галерее. Эти изделия датируются началом 19 века и их носили, среди прочих, королева Гортензия, жена Луи Бонапарта, и королева Мария-Амели, жена Луи Филиппа I.

Набор включает эту тиару с 24 цейлонскими сапфирами и 1083 бриллиантами, а также ожерелье с восемью сапфирами, окруженными бриллиантами в изысканных золотых оправах, и пару сапфировых сережек.

Во время ограбления была похищена только одна из сережек, сообщило министерство культуры Франции в пресс-релизе. Набор также изначально включал три броши, гребень и два браслета, и является "ценным свидетельством парижских ювелирных изделий", говорится на веб-сайте Лувра.

Это ожерелье с изумрудами и бриллиантами попало в коллекцию Лувра только в 2004 году. Изначально его Наполеон подарил своей второй жене Марии Луизе в честь их свадьбы в 1810 году. Ожерелье содержит 32 изумруда, жемчужной и ромбовидной формы, а также 1138 бриллиантов.

В Лувре утверждают, что Наполеон заказал два набора роскошных ювелирных изделий, чтобы отпраздновать бракосочетание, включая еще один набор с опалом и бриллиантами. Набор Лувра также включает пару сережек с изумрудами и бриллиантами, которые воры также украли.

Макрон: это нападение на наследие

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые высказался по поводу громкого "ограбления года" в Лувре. Он заверил, что похищенные ценности обязательно найдут, а виновных в преступлении накажут.

Кража, совершенная в Лувре - это нападение на наследие, которое мы ценим, потому что это наша история. Мы найдем похищенные изделия, и виновные будут привлечены к ответственности - говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас ведется расследование под руководством прокуратуры Парижа. Делается все необходимое, чтобы вернуть похищенное и наказать злоумышленников.

Проект "Новый Ренессанс Лувра", который мы начали в январе, предусматривает усиленную безопасность. Он обеспечит сохранение и защиту того, что составляет нашу память и нашу культуру - добавил Макрон.

Как грабили Лувр

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что "крупное ограбление" Лувра совершено в течение полутора минут. Нуньес говорит, что "крупное ограбление", которое произошло 19 октября в центре французской столицы, длилось 7 минут. Он также подтвердил, что "лица проникли извне, используя подъемник". По его словам, они похитили "ювелирные изделия неоценимой стоимости".

По словам бывшего начальника парижской полиции, это была "очевидно хорошо разработанная команда". Он, однако, сказал, что стекло на окнах было разрезано специальным оборудованием.

Французский телеканал BMFTV опубликовал первые видеокадры ограбления парижского музея Лувр. На записи видно мужчину в желтом жилете, который с помощью угловой шлифовальной машины разбивает витрину, тогда как в зале находятся посетители.

По предварительной информации, в ограблении участвовали четыре человека: двое были в желтых жилетах и, вероятно, маскировались под работников музея, еще двое управляли скутерами, на которых злоумышленники скрылись с места происшествия.

