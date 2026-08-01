В Польше возобновили поиски обломка российской ракеты Х-101 из-за нехватки одного фрагмента

Поиски еще одного фрагмента российской ракеты Х-101 возобновили в Тарнаве-Колонии на Люблинщине. Следователи привлекли специальное оборудование для глубокого сканирования, поскольку лабораторный анализ показал необходимость найти дополнительный обломок. Об этом сообщает RMF24, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, в субботу следователи вернулись на место происшествия в Тарнаве-Колонии, чтобы продолжить процессуальные и технические работы. По словам представителя Окружной прокуратуры в Люблине Марцина Козака, проведенный в четверг осмотр с использованием георадара и металлоискателей уже позволил изъять ключевые доказательства, однако дальнейший лабораторный анализ выявил необходимость поиска еще одного фрагмента объекта.

Решение о расширении зоны поисков обусловлено спецификой местности и высокой вероятностью того, что искомый элемент может находиться на значительной глубине, за пределами досягаемости стандартного измерительного оборудования.

Сообщается, что во время субботних мероприятий было использовано специализированное оборудование для глубокого сканирования. Территория тщательно охранялась военной полицией.

В то же время представители прокуратуры заверяют общественность, что отсутствующий фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей. Кроме того, его обнаружение не является ключевым для самого расследования, однако имеет важное значение для всестороннего выяснения обстоятельств инцидента.

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