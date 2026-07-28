Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности

Стремительное развитие нейросетей заставляет украинскую систему образования экстренно адаптироваться к новым реалиям. Искусственный интеллект уже стал повседневным инструментом для школьников, однако большинство учебных заведений до сих пор не имеют единой стратегии работы с ним. Как школам реагировать на эти вызовы и какие правила нужны уже сегодня - обсудили эксперты во время пресс-брифинга "Искусственный интеллект в школах: готов ли образовательный процесс к новой цифровой реальности?". О главном расскажет УНН.

Детали

Игнорировать или тотально запрещать ИИ в школах - путь в никуда. Образовательный процесс требует немедленной трансформации по трем ключевым направлениям - убеждены участники дискуссии.

ИИ - это персональный учитель, а не шпаргалка

Сегодня искусственный интеллект рассматривают как мощный катализатор изменений. Вместо того чтобы бояться списывания, эксперты предлагают превратить ИИ в полноценного партнера в обучении.

Для учащихся технология должна стать инструментом для углубления знаний. ИИ способен адаптироваться к темпу ребенка, объяснять сложные концепции простыми словами и стимулировать креативность.

Для учителей нейросети могут взять на себя рутинные задачи: генерацию тестов, проверку базовых работ, подготовку планов уроков. Это высвободит время для живого общения и менторства.

Для учащихся ИИ должен стать инструментом для углубления знаний. Он способен адаптироваться к темпу ребенка, объяснять сложные концепции простыми словами и стимулировать креативность. Наша общая задача — научить школьников использовать технологии для расширения познавательных границ, а не для бездумного копирования ответов - отметила Оксана Матияш, CEO WINWIN EdTech Center of Excellence.

Со своей стороны, Олег Денис, сооснователь IT-компании SoftServe, подчеркнул важность синергии технологического сектора и образования.

Бизнес готов помогать образованию. Мы видим, как нейросети могут взять на себя рутинные задачи учителей - генерацию тестов, проверку базовых работ или подготовку планов уроков. Это высвободит время педагога для живого общения и настоящего менторства - сказал он.

Главная задача синергии IT-сектора и образования - научить школьников использовать ИИ для генерирования идей и расширения познавательных границ, а не для бездумного копирования ответов.

Трансформация школ: что нужно менять уже сейчас

Стандартные тесты на воспроизведение заученных фактов теряют смысл, ведь ИИ решает их за секунды. Нам нужно менять формат оценивания. Фокус должен сместиться на процесс мышления, проектную работу, дебаты и умение ребенка креативно решать проблемы. Учитель при этом превращается из единственного источника знаний в фасилитатора - поделилась практическим опытом Любовь Собко, директор школы во Львове.

О важности критического восприятия информации напомнила Татьяна Захарченко, директор Центра данных, ИИ и общества УКУ.

Ученики должны понимать ограничения ИИ: алгоритмы могут быть предвзятыми и выдавать ложную информацию, так называемые "галлюцинации". Навыки фактчекинга, этического взаимодействия с данными и правильного формулирования запросов становятся сегодня базовыми для каждого - сказала она.

Новые правила игры

Внедрение технологий такого масштаба требует четких нормативных рамок. Школы нуждаются в обновленных правилах академической добросовестности и жестких протоколах безопасности по защите персональных данных детей.

Академическая добросовестность

Школам нужны обновленные правила, которые четко разграничат использование ИИ как вспомогательного инструмента для исследований от банального плагиата.

Защита данных

Использование образовательных ИИ-платформ связано со сбором больших массивов персональной информации. Учебные заведения должны внедрить жесткие протоколы безопасности данных учащихся.

Инклюзивность

Новые правила должны предотвращать цифровое неравенство, гарантируя, что доступ к новейшим технологиям не станет привилегией отдельных школ, а будет равномерным для всех участников образовательного процесса.

Интеграция ИИ должна быть максимально инклюзивной. Крайне важно, чтобы новые правила и доступ к новейшим технологиям не создавали дополнительную пропасть между школами с разным уровнем обеспечения. Мы должны разработать прозрачные этические стандарты на уровне государства, которые гарантируют равные возможности и безопасность для каждого участника образовательного процесса - подытожил Даниэль Чутурич, старший координатор и руководитель сектора образования Бюро ЮНЕСКО в Украине.

Украинская система образования стоит на пороге масштабных цифровых изменений. Искусственный интеллект - это необратимая реальность. Чтобы эта трансформация была безопасной и эффективной, необходима консолидация усилий государства, технологического бизнеса и педагогов. Только разработав прозрачные этические правила и решившись на эксперименты, школа сможет подготовить детей к жизни в мире, где сотрудничество с ИИ является ключевым навыком успеха.

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