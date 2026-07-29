Иран атаковал базу США в Иордании
Киев • УНН
Корпус стражей Исламской революции запустил несколько баллистических ракет из Ирана для внезапного нападения на американские войска. Все ракеты были успешно перехвачены, американские войска остаются в состоянии повышенной готовности.
Силы Корпуса стражей Исламской революции запустили несколько баллистических ракет из Ирана в рамках попытки внезапного нападения на американские войска, базирующиеся на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что все иранские ракеты были успешно перехвачены.
Американские войска остаются бдительными и находятся в состоянии повышенной готовности
Добавим, что это первая ракетная атака на американскую базу на Ближнем Востоке с 24 июля, когда президент США Дональд Трамп принял решение прекратить удары по Ирану.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить мосты и электростанции Ирана менее чем за час. Он заявил, что Иран знает, что он завершит начатое, если не заключит соглашения.
Трамп заявил, что США и Иран ведут "хорошие переговоры", но не исключил возможности нанесения ударов27.07.26, 22:13 • 5296 просмотров