Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист

Результаты комплексных документальных проверок Государственной налоговой службы должны быть одним из ключевых доказательств при расследовании уголовных производств в отношении авиакомпаний, которых Бюро экономической безопасности подозревает в неуплате налогов через операции по международному лизингу воздушных судов. Игнорирование выводов ГНС без появления новых доказательств или новых обстоятельств может ставить под сомнение обоснованность уголовного преследования. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат юридической компании "Приходько и партнеры" Игорь Куликов, который специализируется на уголовном праве.

Уголовные дела против украинских авиакомпаний

Бюро экономической безопасности открыло ряд уголовных производств против авиакомпаний. Следователи считают, что как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" должны были уплатить в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Для этого лизинговые платежи в БЭБ приравнивают к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

Такой подход следователи начали применять после 2024 года, когда предыдущая команда Государственной налоговой службы опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Налоговики отмечают, что с 2017 по 2023 годы компании выплатили в пользу нерезидентов 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине.

БЭБ тогда получило аналитические выводы представителей ГНС по пяти авиакомпаниям, которые, по словам представителей авиаотрасли, стали основанием для открытия уголовных производств. Во время расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством. Именно эти конвенции определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. К тому же, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и лишь по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли были переквалифицированы лизинговые платежи в роялти. Только одной проверки", – отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные производства сразу в отношении как минимум пяти авиакомпаний. Перевозчиков пытаются заставить уплатить дополнительных 15% роялти за последние 7 лет, то есть задним числом.

Налоговые проверки – важное доказательство

"Результаты комплексных документальных проверок ГНС являются чрезвычайно важным доказательством, которое орган досудебного расследования обязан оценить… Игнорирование таких выводов без появления новых доказательств или новых обстоятельств может ставить под сомнение обоснованность уголовного преследования", – подчеркнул эксперт по уголовному праву Игорь Куликов.

По словам юриста, необходимо четко разграничивать налоговые правоотношения и уголовное производство. Формально БЭБ не связано выводами налоговых проверок настолько, чтобы они автоматически делали невозможным открытие уголовного производства. В то же время результаты документальных проверок являются доказательством, которое следователи обязаны надлежащим образом оценить, объяснил он.

Адвокат обратил внимание, что если в течение многих лет налоговая служба проверяла авиаперевозчиков, исследовала вопросы налогообложения международного лизинга воздушных судов и не выявляла нарушений, это свидетельствует о том, что компании действовали в соответствии с официальной административной практикой применения налогового законодательства.

Он также подчеркнул, что само по себе иное толкование положений международных договоров или норм Налогового кодекса не означает автоматического наличия состава преступления в действиях авиаперевозчиков.

"Если речь идет о вопросе квалификации лизинговых платежей как роялти или как платы за использование транспортного средства, то в первую очередь возникает налоговый спор о правильности применения норм права, а не очевидный факт умышленного уклонения от уплаты налогов", – отметил юрист.

Правовая определенность как составляющая верховенства права

Отдельно Игорь Куликов обратил внимание на принцип правовой определенности, который является важной частью верховенства права. Если законодательство годами не менялось, а контролирующий орган во время проверок не предъявлял претензий к модели налогообложения, то изменение подхода государства "задним числом" должно быть надлежащим образом обосновано.

По словам юриста, это касается и применения международных конвенций об избежании двойного налогообложения. Именно их толкование определяет, могут ли платежи за операционный лизинг воздушных судов считаться роялти. Если же положения конвенций и выводы экспертов свидетельствуют об обратном, то, по его мнению, речь идет как минимум о сложном правовом споре, а не об очевидном преступлении.

Доказывание наличия состава преступления – главная задача БЭБ

Кроме того, Куликов подчеркнул, что для привлечения должностных лиц к уголовной ответственности недостаточно лишь иного видения порядка налогообложения.

"Необходимо доказать все элементы состава преступления, в частности наличие прямого умысла, осознание противоправности своих действий и желание уклониться от выполнения налоговой обязанности. Если предприятия действовали открыто, отражали все операции в бухгалтерском и налоговом учете, проходили проверки ГНС без замечаний и применяли подход, который длительное время не оспаривался государством, то доказывание такого умысла будет выглядеть значительно сложнее", – отметил юрист.

Подводя итог, адвокат подчеркнул, что отсутствие претензий со стороны ГНС не лишает БЭБ права начинать уголовные производства, однако такие выводы являются весомым доказательством в пользу налогоплательщика и должны быть учтены при оценке законности уголовного преследования.

"Если уголовные производства основываются исключительно на новом толковании тех же норм права, которые в течение многих лет применялись одинаково и не изменялись законодателем, то возникают обоснованные вопросы относительно соблюдения принципов правовой определенности, законности и недопустимости криминализации обычного налогового спора", – резюмировал Куликов.

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