Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности Тегерана

Ракета Khorramshahr

Иран теоретически имеет возможность нанести баллистический удар по территории Украины, однако такой сценарий, даже если реализуется, вряд ли будет иметь масштабный военный эффект. У Тегерана есть ракеты большой дальности, но их реальные характеристики, точность и надежность вызывают вопросы. Кроме того, такие удары, скорее всего, будут носить демонстративный характер. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

Иран имеет ракеты, способные долететь до Украины

После заявлений Тегерана о возможном "ответе" Украине все чаще обсуждается вероятность использования Ираном баллистических ракет. Особенно остро это звучит на фоне заявлений о нехватке ракет-перехватчиков.

По словам Александра Коваленко, если оценивать вопрос исключительно с военно-технической стороны, такие возможности у Ирана действительно есть.

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"Иран имеет полностью сформированную линейку баллистических ракет малого, среднего и большого радиуса действия. В частности, речь идет о ракетах семейства Khorramshahr ("Хорремшехр"), отдельные модификации которых, по заявленным характеристикам, могут иметь дальность и до 4 тысяч километров. Теоретически этого достаточно, чтобы достать территорию Украины. Но стоит помнить, что Иран ни разу не применял эти ракеты на максимальную дальность, поэтому заявленные характеристики остаются номинальными. К тому же иранская сторона, как и Россия, часто склонна завышать возможности своего вооружения", – сказал Коваленко.

По данным аналитического проекта Missile Threat Центра стратегических и международных исследований (CSIS)⁠, Khorramshahr - семейство иранских баллистических ракет средней дальности, представленное в 2017 году. Базовая версия имеет заявленную дальность полета около 2 000 км и способна нести боевую часть массой до 1 500–1 800 кг. Последние модификации, в частности Khorramshahr-4 (Kheibar), по заявлениям иранской стороны, получили усовершенствованную систему наведения, жидкостный двигатель нового поколения и могут запускаться за более короткое время, при этом независимо подтвердить заявленные Ираном характеристики, в частности касательно возможной дальности свыше 2 000 км, невозможно.

Источник Мissilethreat

Эксперт отметил, что для ударов по Украине Ирану пришлось бы использовать либо район Тебриза, либо центральные районы страны.

"Район Тебриза для иранцев довольно рискованный, ведь именно там могут действовать израильская или американская авиация. Учитывая нынешнюю ситуацию вокруг Ирана, это далеко не самое безопасное место для запусков. Поэтому, если такие удары и будут, скорее всего, их будут осуществлять из центральной части страны, а это уже требует использования именно ракет максимальной дальности", – пояснил он.

Под угрозой могут быть южные области, но есть вопросы касательно точности ракет

По мнению Коваленко, если Иран все же решит применить баллистические ракеты против Украины, скорее всего целями станут не центральные регионы.

"Я не думаю, что основной целью будет Киев. Значительно более вероятно, что под ударом могут оказаться южные области Украины – Запорожская или Днепропетровская. Именно они географически являются более достижимыми. Но здесь возникает другой вопрос – точность этих ракет. По результатам применения иранской баллистики по Израилю, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам было видно, что значительная часть ракет имела очень большое круговое вероятное отклонение. Во многих случаях они падали за сотни метров или даже более чем за километр от запланированной цели", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, нельзя исключать и технических проблем самих ракет.

"Мы не знаем, как они будут вести себя на дистанции свыше двух тысяч километров. Есть вопросы к надежности топливной системы, к работе всех узлов ракеты на такой дальности. Нельзя исключать, что отдельные ракеты могут просто упасть по пути – в Каспийское или Азовское море, или даже на территории России", – добавил Коваленко.

Украина вряд ли сможет перехватить отдельные модификации иранских ракет

Оценивая возможности украинской ПВО, эксперт отметил, что некоторые типы иранских баллистических ракет могут стать очень сложной целью.

"Часть иранских ракет Израиль перехватывал с помощью заатмосферных комплексов THAAD, а уже другие – за счёт систем Patriot. Некоторые модификации имеют боевую часть, которая разделяется на несколько элементов, что усложняет их перехват. Это в определённой степени напоминает принцип, который используется у российского "Орешника". К сожалению, комплексов THAAD в Украине нет, а районы, которые потенциально могут оказаться под ударом, не везде прикрыты Patriot. Поэтому возможности перехвата таких ракет могут быть ограниченными", – пояснил он.

Напомним, что Украина испытывает критический дефицит ракет к системам Patriot, а это на сегодня единственный из представленных в нашем государстве ЗРК, способный перехватывать баллистику. Украина вместе с европейскими партнёрами работает над созданием системы противовоздушной обороны – FREYJA. Основой системы станет ракета-перехватчик FP-7.x производства Fire Point. Европейские партнёры, представленные рядом мощных оборонных производителей, таких как, например, шведский концерн SAAB (производитель истребителей Gripen) или Eurosam (производитель ПВО SAMP/T), предоставят собственные компоненты: командные пункты, радары и т.д. Но развёртывание такой системы требует времени и тесного взаимодействия участников. Как пояснили в компании Fire Point, одним из главных препятствий стала европейская бюрократия, однако партнёры прилагают усилия для ускорения всех процессов. Ожидается, что первое перехват баллистики система сможет осуществить уже в первой половине 2027 года.

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В то же время, если говорить об угрозе со стороны Ирана, то эксперт Александр Коваленко подчеркнул, что даже в случае применения Ираном баллистических ракет это вряд ли изменит общую ситуацию на фронте.

"Если такой удар и произойдёт, он будет носить скорее ситуативный и демонстративный характер. Речь не идёт о десятках ракет каждую ночь. Россия уже сейчас запускает по Украине более сотни баллистических ракет ежемесячно. Если к этому добавятся ещё несколько иранских ракет, это не изменит общей картины войны. В то же время это ещё больше развяжет Украине руки относительно участия в военных операциях против Ирана", – отметил эксперт.

Иранская баллистика рано или поздно могла появиться в войне против Украины

Александр Коваленко считает, что даже возможный удар не станет принципиально новым этапом войны.

"Если говорить откровенно, то появление иранской баллистики в войне против Украины рано или поздно было лишь вопросом времени. Россия постоянно обращалась к Тегерану с запросом на передачу баллистических ракет. Но если Северная Корея довольно быстро согласилась на такие поставки, то Иран занял другую позицию. Тегеран был больше заинтересован не в деньгах, а в получении от Москвы современных военных технологий, поэтому этот процесс затянулся. Именно поэтому нельзя сказать, что возможное применение иранских ракет стало неожиданностью – это был сценарий, который давно оставался вероятным", – подчеркнул эксперт.

В то же время он не ожидает массированных и регулярных ударов.

"Если такой пуск и произойдёт, то он, скорее всего, будет носить демонстративный или ситуативный характер. Это точно не будет история о десятках ракет каждую ночь. На фоне тех сотен баллистических ракет, которые уже запускает по Украине Россия, ещё несколько иранских ракет стратегически ситуацию не изменят", – сказал Коваленко.

Украина имеет возможности для ударов по Ирану, но существуют географические ограничения

Коваленко также прокомментировал вопрос возможных украинских ударов по территории Ирана.

"Технически Украина имеет возможности для проведения таких операций. Но здесь возникает другая проблема – маршрут полёта. Необходимо либо преодолевать воздушное пространство Турции, Армении или Азербайджана, либо лететь через территорию России и Каспийское море. Это уже совсем другой уровень сложности. Если говорить о морских операциях, то в Каспийском море ситуация также намного сложнее, чем в Азовском, ведь там активно работают суда Казахстана, Азербайджана, Ирана и других государств. Но в целом такие возможности у Украины есть", – сказал он.

Иран фактически уже давно является стороной войны

Эксперт подчеркнул, что возможный удар Ирана не будет означать начало нового противостояния между Киевом и Тегераном.

"Иран является недружественным Украине государством ещё с 2022 года, когда начал поставлять России "шахеды". На самом деле ухудшение наших отношений началось ещё в 2020 году после сбития самолёта МАУ. Поэтому сейчас Украина, США и Израиль фактически находятся по одну сторону противостояния с Ираном. Если Тегеран пойдёт на прямой удар по Украине, это лишь окончательно подтвердит ту роль, которую он уже давно играет в этой войне", – резюмировал Коваленко.