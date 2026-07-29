Россия и КНДР завершают строительство первого автомобильного моста между странами - The Guardian
Киев • УНН
Россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста, который может использоваться для военных поставок. Официально мост предназначен для торговли и туризма, но вызывает опасения из-за возможной переброски войск.
Россия и Северная Корея завершают строительство первого автомобильного моста между странами. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это происходит на фоне опасений, что мост будет использоваться для направления военных, боеприпасов и ракет для войны РФ против Украины. При этом официально Москва и Пхеньян говорят, что мост строят для торговли и туризма.
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Указывается, что строительство моста обошлось более чем в $100 млн. Его начали после подписания соглашения между Путиным и Ким Чен Ыном в 2024 году.
Переход сейчас в значительной степени завершен. Северная Корея завершила свою часть проекта, включая таможенные и карантинные сооружения, перед запланированным открытием 19 июня, но Россия отстает на своей стороне границы, и новая дата открытия не подтверждена
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится принять еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи. По его словам, подготовка к приему северокорейских военных продолжается в Воронежской области РФ еще с июня.
Он также сообщил, что КНДР готовится передать России новые пусковые установки для баллистических ракет.
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