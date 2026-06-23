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Украина и Япония обсудили риски сотрудничества рф и КНДР и вопросы энергетической поддержки

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным министром МИД Японии Кунимицу Аяно. Стороны обсудили военное сотрудничество россии и КНДР, а также вопросы энергетической устойчивости Украины.

Украина и Япония обсудили риски сотрудничества рф и КНДР и вопросы энергетической поддержки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время встречи с государственным министром иностранных дел Японии Кунимицу Аяно обсудил военное сотрудничество России и КНДР, а также европейскую инициативу по ограничению въезда для лиц, принимавших участие в войне против Украины, и вопросы энергетической устойчивости Украины. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

Стороны также обсудили ситуацию в сфере безопасности, последние события на поле боя, международные усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира, и перспективы развития украинско-японского партнерства.

Сибига выразил благодарность Японии за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

С первых дней полномасштабной войны Япония последовательно поддерживает Украину. Эта поддержка является важным сигналом того, что мы не одиноки в защите свободы, суверенитета, территориальной целостности и принципов международного права

- отметил он.

Глава МИД Украины проинформировал японскую сторону о ситуации на фронте, украинских мирных инициативах и результатах асимметричных действий Украины, а также обратил внимание на растущие риски, связанные с военным сотрудничеством России и КНДР.

Особое внимание стороны уделили долгосрочным последствиям российской агрессии для международной безопасности, а также европейской инициативе по ограничению въезда для лиц, принимавших участие в войне против Украины.

Также обсуждались вопросы восстановления и энергетической устойчивости Украины: "Особое внимание было уделено вопросам восстановления и энергетической устойчивости Украины. Министр выразил благодарность Японии за значительный вклад в поддержку украинского энергетического сектора".

Со своей стороны Кунимицу Аяно подтвердила неизменную поддержку Украины.

Япония и впредь будет стоять рядом с Украиной. Мы высоко ценим мужество украинского народа и остаемся приверженными поддержке усилий, направленных на достижение справедливого и прочного мира

- заявила она.

Стороны также обсудили восстановление Украины, привлечение бизнеса к проектам восстановления, инновационное партнерство в сферах беспилотных технологий и искусственного интеллекта, а также подготовку к Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске.

США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10.06.26, 08:00 • 31506 просмотров

Ольга Розгон

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