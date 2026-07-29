На главкома Драпатого началась массированная дезинформационная атака - ЦПД

В социальных сетях фиксируется массированная дезинформационная атака на главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в социальных сетях Facebook, Threads и на других ресурсах массово публикуются откровенные фейки, дезинформационные и манипулятивные материалы, а также непроверенные слухи о главнокомандующем ВСУ.

В основном через бот-аккаунты распространяется дезинформация о ссорах между генералами, которые якобы чуть ли не доходят до драк, сообщения о якобы "небывалых проверках, обысках и аудите в воинских частях", "расформировании ТЦК" или же "отправке всех работников ТЦК на фронт" и тому подобное - указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что схема массового распространения подобных материалов в социальных сетях преследует цель дискредитировать военное командование, провоцировать конфликты и формировать раскол в Силах обороны Украины.

"Кроме того, распространяя фейковые заявления от имени Михаила Драпатого, в обществе пытаются сформировать завышенные ожидания и искаженное восприятие реальности для последующей дискредитации главкома по этим вопросам. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - призвали в ЦПД.

Напомним

В Вооруженных силах Украины призвали журналистов более тщательно проверять информацию. Это произошло после сообщений об аудите, которые появились на якобы личной странице нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети "Х" - впоследствии это оказалось фейком.

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