На главкома Драпатого началась массированная дезинформационная атака - ЦПД
Киев • УНН
В соцсетях массово распространяются фейки о ссорах между генералами и якобы аудит в воинских частях. Цель атаки - дискредитировать командование и спровоцировать раскол в Силах обороны.
В социальных сетях фиксируется массированная дезинформационная атака на главнокомандующего ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в социальных сетях Facebook, Threads и на других ресурсах массово публикуются откровенные фейки, дезинформационные и манипулятивные материалы, а также непроверенные слухи о главнокомандующем ВСУ.
В основном через бот-аккаунты распространяется дезинформация о ссорах между генералами, которые якобы чуть ли не доходят до драк, сообщения о якобы "небывалых проверках, обысках и аудите в воинских частях", "расформировании ТЦК" или же "отправке всех работников ТЦК на фронт" и тому подобное
Там подчеркивают, что схема массового распространения подобных материалов в социальных сетях преследует цель дискредитировать военное командование, провоцировать конфликты и формировать раскол в Силах обороны Украины.
"Кроме того, распространяя фейковые заявления от имени Михаила Драпатого, в обществе пытаются сформировать завышенные ожидания и искаженное восприятие реальности для последующей дискредитации главкома по этим вопросам. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - призвали в ЦПД.
Напомним
В Вооруженных силах Украины призвали журналистов более тщательно проверять информацию. Это произошло после сообщений об аудите, которые появились на якобы личной странице нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в соцсети "Х" - впоследствии это оказалось фейком.
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