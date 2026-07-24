ПВО, дроны и устранение лишней бюрократии — Драпатый назвал приоритеты на посту Главнокомандующего ВСУ
Киев • УНН
Михаил Драпатый определил приоритеты: ПВО, дроны и устранение бюрократии. Его представил и.о. министра обороны Евгений Хмара.
Исполняющий обязанности Министра обороны Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба ВСУ нового Главнокомандующего ВС Украины генерал-майора Михаила Драпатого и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Хмара поблагодарил генерала Александра Сырского и генерал-лейтенанта Андрея Гнатова за их работу в сложное для страны время.
Генерал-майор Михаил Драпатый подчеркнул большую ответственность и вызовы, которые стоят перед ним и всем украинским войском в ходе отражения широкомасштабного вторжения рф.
Обращаясь к военным, Михаил Драпатый подчеркнул, что осознает ответственность, которую берет на себя во время полномасштабной войны.
По его словам, работа на результат требует максимальной сплоченности.
Своими приоритетами он назвал наращивание возможностей ПВО для лучшей защиты воздушного пространства страны, развитие и масштабирование беспилотной составляющей, повышение летальности поражения противника, устранение лишней бюрократии. А в работе с личным составом – акцент на компетентности и человечности.
В нас верят люди, и мы не должны их подвести
Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего ВСУ22.07.26, 13:44 • 30176 просмотров