"Поэт-воин, комик-воин": Грэм восхищался Зеленским и мужеством украинцев - ведущий Fox News
Киев • УНН
Ведущий Fox News Шон Хэннити рассказал, что сенатор Линдси Грэм восхищался силой Зеленского и украинцев в борьбе против России. Грэм называл Президента Украины "поэтом-воином" и "комиком-воином".
Сенатор Линдси Грэм восхищался Президентом Украины Владимиром Зеленским и мужеством украинцев. Об этом во время церемонии прощания с Грэмом рассказал ведущий Fox News Шон Хэннити, сообщает УНН.
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Обращаясь к Зеленскому, который присутствовал в зале, он заявил, что Грэм был бы глубоко тронут тем, что украинский лидер приехал попрощаться с ним.
В наших частных разговорах он часто выражал восхищение вашей силой в борьбе против одного из самых жестоких режимов в мире. Он называл вас поэтом-воином или комиком-воином. Он использовал эти термины
Он добавил, что за почти 5 лет полномасштабной войны Украина продемонстрировала боевой дух, "которого никто никогда не ожидал".
"Теперь он гордился бы вами и мужеством ваших соотечественников", - резюмировал Хэннити.
Напомним
Президент США Дональд Трамп выступил на похоронах сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона. Он отметил, что в Вашингтоне "ничего важного" не происходило "без ведома Грэма".
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