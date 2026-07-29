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"Поэт-воин, комик-воин": Грэм восхищался Зеленским и мужеством украинцев - ведущий Fox News

Киев • УНН

 • 21601 просмотра

Ведущий Fox News Шон Хэннити рассказал, что сенатор Линдси Грэм восхищался силой Зеленского и украинцев в борьбе против России. Грэм называл Президента Украины "поэтом-воином" и "комиком-воином".

"Поэт-воин, комик-воин": Грэм восхищался Зеленским и мужеством украинцев - ведущий Fox News

Сенатор Линдси Грэм восхищался Президентом Украины Владимиром Зеленским и мужеством украинцев. Об этом во время церемонии прощания с Грэмом рассказал ведущий Fox News Шон Хэннити, сообщает УНН.

Детали

Обращаясь к Зеленскому, который присутствовал в зале, он заявил, что Грэм был бы глубоко тронут тем, что украинский лидер приехал попрощаться с ним.

В наших частных разговорах он часто выражал восхищение вашей силой в борьбе против одного из самых жестоких режимов в мире. Он называл вас поэтом-воином или комиком-воином. Он использовал эти термины

- сказал Хэннити.

Он добавил, что за почти 5 лет полномасштабной войны Украина продемонстрировала боевой дух, "которого никто никогда не ожидал".

"Теперь он гордился бы вами и мужеством ваших соотечественников", - резюмировал Хэннити.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выступил на похоронах сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона. Он отметил, что в Вашингтоне "ничего важного" не происходило "без ведома Грэма".

Военно-воздушные силы США переименовывают базу Чарльстон в честь сенатора Линдси Грэма28.07.26, 23:12 • 2292 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Фокс Ньюс
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина