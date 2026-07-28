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Военно-воздушные силы США переименовывают базу Чарльстон в честь сенатора Линдси Грэма

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Министр ВВС США подписал меморандум о переименовании объединенной базы Чарльстон в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Точные сроки переименования пока не определены.

Военно-воздушные силы США переименовывают базу Чарльстон в честь сенатора Линдси Грэма

ВВС США начали переименование объединенной базы Чарльстон в честь покойного сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Об этом сообщил представитель ВВС США, передает УНН со ссылкой на AP.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что министр ВВС США Трой Мейнк подписал в понедельник меморандум о начале процесса переименования базы в Объединенную базу Линдси Грэма.

По словам чиновника, пока нет точных сроков переименования базы, расположенной рядом с международным аэропортом Чарльстона. О переименовании ранее сообщала газета Post and Courier.

Согласно информации на сайте Сената, Грэм более 30 лет служил в ВВС, резерве ВВС и Национальной гвардии ВВС, работая юристом, прежде чем уйти в отставку в звании полковника.

Во вторник состоялась поминальная служба в его честь после внезапной смерти 11 июля.

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Антонина Туманова

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