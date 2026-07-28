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В Вашингтоне "ничего важного" не происходило "без ведома Грэма" - Трамп во время прощания назвал сенатора "крепким орешком"

Киев • УНН

 • 930 просмотра

Президент США Дональд Трамп выступил на похоронах сенатора Линдси Грэма в Национальном соборе Вашингтона. Трамп заявил, что Грэм умер на пике своей карьеры.

В Вашингтоне "ничего важного" не происходило "без ведома Грэма" - Трамп во время прощания назвал сенатора "крепким орешком"

В начале своего выступления в Национальном соборе Вашингтона, посвященного памяти покойного сенатора Линдси Грэма, президент США Дональд Трамп заявил: "Ничего значительного не происходило в этой столице без ведома Линдси Грэма", подчеркнув многолетнюю государственную службу сенатора, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Ничего значительного не происходило нигде в мире без мнения Линдси Грэма, и ни один законопроект не становился законом в самой выдающейся республике в истории человечества без участия Линдси Грэма", - сказал Трамп, добавив позже, что Грэм умер "на пике своей карьеры".

"Он был первым человеком, который заставлял вас смеяться", - сказал Трамп. "И одним из последних людей, с которыми вам действительно хотелось бы подраться".

Добавим

Кроме того, Трамп высоко оценил способность покойного сенатора Линдси Грэма работать с представителями различных политических партий, хотя и признал, что "не всем" он всегда нравился.

"Независимо от того, насколько накалялась ситуация в Вашингтоне, практически всем — республиканцам и демократам — нравился Линдси", — сказал Трамп во время своей речи на похоронах, добавив под смех в зале: "Ну, не всем, но звучит неплохо. Не всем. Он был крепким орешком".

Трамп прибыл на похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтонский собор28.07.26, 21:41 • 1958 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Вашингтон
Дональд Трамп