Трамп прибыл на похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтонский собор

Президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтонский национальный собор на похороны сенатора Линдси Грэма, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в Вашингтонский национальный собор.

Позже СМИ добавили, что похороны сенатора Линдси Грэма начались. Президент Дональд Трамп и другие лица вскоре выступят с речью.

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