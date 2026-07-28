Трамп прибыл на похороны сенатора Линдси Грэма в Вашингтонский собор
Киев • УНН
Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл к Вашингтонскому национальному собору на похороны сенатора Линдси Грэма. Трамп и другие лица выступят с речью.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтонский национальный собор на похороны сенатора Линдси Грэма, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в Вашингтонский национальный собор.
Позже СМИ добавили, что похороны сенатора Линдси Грэма начались. Президент Дональд Трамп и другие лица вскоре выступят с речью.
Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News28.07.26, 11:43 • 5062 просмотра