Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News

$44.860.0551.070.11
ukenru
Эксклюзив
07:45 • 5386 просмотра
Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитииPhoto
06:33 • 19204 просмотра
На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция
05:59 • 27565 просмотра
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусеPhotoVideo
05:29 • 32893 просмотра
Администрация Трампа хочет растянуть $400 млн помощи Украине до 2029 года - Reuters
28 июля, 01:58 • 33363 просмотра
Иран и Оман продолжают переговоры о восстановлении судоходства через Ормузский пролив - Bloomberg
27 июля, 19:20 • 28467 просмотра
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве, еще одного - ищутPhoto
Эксклюзив
27 июля, 15:23 • 84084 просмотра
Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана
27 июля, 14:11 • 96286 просмотра
Бывший государственный секретарь МИД организовал схему хищения более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины - НАБУVideo
27 июля, 14:04 • 91588 просмотра
Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в рф на консультацииPhoto
27 июля, 11:20 • 91206 просмотра
Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
6.5м/с
61%
748мм
Популярные новости
День ВМФ в России прошёл как позорная имитация с путиным на фоне нарисованной лодки - ЦПД27 июля, 23:13 • 22315 просмотра
Россияне ночью атаковали жилой сектор Сум управляемыми авиабомбами — как минимум 4 раненых27 июля, 23:46 • 58493 просмотра
Австрия планирует увеличить срок военной службы из-за войны в Украине28 июля, 00:18 • 10964 просмотра
Польша может продать Болгарии обещанные Украине МиГ-29 - министр обороны28 июля, 00:52 • 16672 просмотра
ФИФА признала гол Сидни Кабрала из Кабо-Верде лучшим на ЧМ-2026Video28 июля, 01:27 • 8750 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 103257 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина27 июля, 17:04 • 110662 просмотра
«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется27 июля, 14:58 • 104598 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 08:06 • 140848 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 93865 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 96893 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 172350 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 173390 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 205383 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 193164 просмотра
Актуальное
Холм
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Техника
Микоян МиГ-29

Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Президент США Дональд Трамп произнесет речь на похоронах сенатора Линдси Грэма в Вашингтоне. На церемонии будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News

На похоронах Линдси Грэма в Вашингтоне выступит президент США Дональд Трамп, также на церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский планируют присутствовать на церемонии, говорится в публикации. Ожидается, что церемония прощания состоится в течение двух дней.

Кроме того, ожидается, что в богослужениях в Вашингтонском соборе примут участие ряд лидеров социально-консервативного и антиабортного движения, в частности Тони Перкинс из «Совета по вопросам семьи», Марджори Джонс Данненфельсер из организации «Susan B. Anthony Pro-Life America» и преподобный Уильям Франклин Грэм III.

Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года от разрыва аорты. После смерти родителей он фактически воспитал свою младшую сестру Дарлин, удочерив её, когда ему было около 20 лет.

Напомним

Президент Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Белый дом
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Украина