Трамп выступит на похоронах Линдси Грэма, прибудут Зеленский и Нетаньяху - ABC News

На похоронах Линдси Грэма в Вашингтоне выступит президент США Дональд Трамп, также на церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский планируют присутствовать на церемонии, говорится в публикации. Ожидается, что церемония прощания состоится в течение двух дней.

Кроме того, ожидается, что в богослужениях в Вашингтонском соборе примут участие ряд лидеров социально-консервативного и антиабортного движения, в частности Тони Перкинс из «Совета по вопросам семьи», Марджори Джонс Данненфельсер из организации «Susan B. Anthony Pro-Life America» и преподобный Уильям Франклин Грэм III.

Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года от разрыва аорты. После смерти родителей он фактически воспитал свою младшую сестру Дарлин, удочерив её, когда ему было около 20 лет.

Напомним

Президент Дональд Трамп во вторник примет в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для отдельных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.