Сенат США предварительно одобрил законопроект об энергетических санкциях против России

Сенат США предварительно проголосовал за законопроект о масштабных энергетических санкциях против России. Во время «процедурного» голосования за поддержку документа высказались 75 сенаторов, против были 11, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание указывает, что законопроект направлен на введение санкций против российских чиновников и жестких тарифов на Китай, Индию и другие страны, чтобы уменьшить их зависимость от российской нефти и газа.

Президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что поддержит эту меру, после того как попросил добавить санкции против Ирана, что и было сделано, поскольку война США против Ирана вступает в шестой месяц - говорится в статье.

Справочно

Законопроект «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026» касается санкций против российских высокопоставленных чиновников, олигархов и членов их семей, банков, финансовых учреждений, иностранных лиц и компаний, которые поддерживают российскую агрессию против Украины. Также законопроект будет распространяться на суда «теневого флота».

Кроме того, документ предоставит президенту США право вводить целевые импортные пошлины против государств, которые закупают значительные объемы российской нефти и газа или помогают обходить энергетические санкции.

Напомним

В Сенате США двухпартийная группа законодателей достигла договоренности по законопроекту, который предоставит президенту Дональду Трампу новые полномочия для введения санкций против России и Ирана. Документ предусматривает возможность введения 500% пошлин на российские товары, а также дополнительных тарифов против крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Сенаторы США внесли изменения в законопроект о санкциях против россии, расширив его действие на Иран