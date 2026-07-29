"Большая честь встретиться": Трамп оценил встречу с Зеленским как "очень хорошую"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским была "большой честью" и прошла очень хорошо. Стороны обсудили много вопросов.
Президент США Дональд Трамп заявил о "большой чести" встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, оценив, что встреча "прошла очень хорошо", пишет УНН.
Большая честь встретиться с Президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо!
Говорили об активизации дипломатического процесса: Зеленский сообщил первые детали "хорошей встречи" с Трампом28.07.26, 18:32 • 5768 просмотров