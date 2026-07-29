"Большая честь встретиться": Трамп оценил встречу с Зеленским как "очень хорошую"

Президент США Дональд Трамп заявил о "большой чести" встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, оценив, что встреча "прошла очень хорошо", пишет УНН.

Большая честь встретиться с Президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо! - написал Трамп.

Говорили об активизации дипломатического процесса: Зеленский сообщил первые детали "хорошей встречи" с Трампом