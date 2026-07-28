Говорили об активизации дипломатического процесса: Зеленский сообщил первые детали "хорошей встречи" с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом "хорошей" и добавил — говорили о лицензиях на производство перехватчиков для "Пэтриотов" и активизации дипломатического процесса, передает УНН.

Хорошая встреча с Президентом Трампом в Овальном кабинете. Благодарю за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира. Прежде всего выразил Президенту Трампу наши соболезнования в связи со смертью Линдси Грэма. Он был настоящим другом Украины - сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, во время встречи в Белом доме обсудили с президентом США лицензии на производство перехватчиков для "Пэтриотов" и некоторые другие идеи, которые могут помочь. Также говорили о дипломатии – важно активизировать дипломатический процесс.

Наши команды согласуют детали их дальнейшей коммуникации. Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку - резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.