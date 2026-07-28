Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис

После серии российских ударов по топливной инфраструктуре Украины все чаще звучат заявления о возможном дефиците бензина и стремительном росте цен. Действительно ли ситуация настолько критична, стоит ли ожидать топливо по 100 грн за литр, какие риски существуют для экономики и что нужно сделать уже сейчас, чтобы избежать масштабного топливного кризиса, в эксклюзивном интервью УНН рассказал энергетический эксперт, профессор Полтавской политехники Станислав Игнатьев.

Нынешняя ситуация – это еще не дефицит бензина

После очередных российских атак на топливную инфраструктуру в Украине появились сообщения о перебоях с поставками бензина в отдельных регионах. В то же время эксперт призывает не спешить с выводами и подчеркивает: сейчас речь идет не о классическом дефиците топлива, а прежде всего о логистических трудностях.

Я бы пока не называл нынешнюю ситуацию классическим системным дефицитом бензина. Мы наблюдаем прежде всего нарушение логистических цепочек поставок и временное снижение доступности ресурса в отдельных регионах из-за целенаправленных российских атак. Враг хорошо понимает, что топливо является одним из ключевых элементов функционирования экономики, транспортной системы, аграрного сектора, военной логистики и резервного энергообеспечения. Именно поэтому удары по нефтебазам, транспортным узлам, железнодорожной инфраструктуре и объектам хранения являются частью стратегии экономического истощения Украины – сказал Игнатьев.

По его словам, после начала полномасштабной войны украинский топливный рынок фактически полностью изменил модель работы. Если раньше значительная часть бензина поступала из россии и беларуси, то сейчас более 95% импорта обеспечивают страны Европейского Союза.

Это существенно повысило устойчивость системы, ведь мы больше не зависим от одного или двух направлений поставок. Но в то же время логистика стала критически важной. Даже если бензина в Европе достаточно, любые повреждения транспортной инфраструктуры или топливных складов могут временно создавать локальный дефицит. Проблема сегодня не в отсутствии бензина как товара, а в возможности быстро доставить его на украинские АЗС – пояснил эксперт.

Он отмечает, что при отсутствии новых масштабных атак баланс рынка можно восстановить довольно быстро.

Если интенсивность российских ударов в ближайшее время уменьшится, а логистическая инфраструктура не понесет новых серьезных повреждений, ситуация может стабилизироваться в течение нескольких недель. Наши операторы уже имеют большой опыт быстрой смены маршрутов поставок и оперативного перераспределения ресурсов между регионами. Но если удары по логистическим узлам станут системными, тогда проблемы могут затянуться на несколько месяцев. Речь будет идти не столько о полном отсутствии бензина, сколько о неравномерном распределении ресурса и постоянном давлении на цены – добавил Игнатьев.

Возможен ли бензин по 100 гривен за литр

В последние дни все чаще звучат прогнозы о возможном росте стоимости бензина до 100 грн за литр. Впрочем, эксперт называет такое развитие событий маловероятным.

Цена в 100 гривен за литр сегодня не является базовым сценарием. Это скорее экстремальный вариант развития событий, который возможен только при одновременном наложении нескольких очень серьезных негативных факторов – отметил он.

По словам Игнатьева, для такого скачка необходимо одновременное сочетание нескольких кризисных процессов.

Во-первых, должно произойти масштабное разрушение топливной логистики, которое заставит операторов использовать значительно более длинные и дорогие маршруты доставки. Во-вторых, мировые цены на нефть должны вырасти до более чем 90–100 долларов за баррель, а европейский рынок ощутить дефицит бензина. В-третьих, должна произойти существенная девальвация гривны, ведь Украина практически полностью импортирует бензин. И наконец четвертый фактор – панический спрос населения. Мы уже видели в 2022 году, что ажиотажные закупки сами по себе способны очень быстро разогреть рынок – пояснил эксперт.

В то же время он подчеркивает, что реализация всех этих факторов одновременно выглядит маловероятной.

Если хотя бы один из этих факторов не реализуется – останутся открытыми основные маршруты импорта, не будет резкого скачка мировых цен на нефть или население не начнет массово скупать топливо, – сценарий с ценой 100 гривен за литр, скорее всего, не произойдет. Украинский рынок уже неоднократно доказывал, что способен адаптироваться даже к очень сложным условиям – отметил Игнатьев.

Что нужно сделать уже сейчас, чтобы избежать топливного кризиса

По мнению эксперта, сегодня ключевая задача государства – обеспечить максимально бесперебойную работу всей системы импорта нефтепродуктов.

Прежде всего необходимо минимизировать время прохождения топливных грузов через западную границу. Каждый лишний день простоя бензовоза или железнодорожной цистерны увеличивает расходы импортеров и сокращает доступный ресурс на внутреннем рынке. Не менее важно максимально диверсифицировать логистику – равномерно использовать маршруты через Польшу, Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову, чтобы избегать перегрузки отдельных переходов. Большой резерв также имеет дунайская логистика и развитие перевалки через речные порты – сказал Игнатьев.

По его словам, сам бизнес также должен активно готовиться к возможным рискам.

Операторы должны увеличивать страховые запасы бензина, заключать долгосрочные контракты с европейскими поставщиками, использовать несколько независимых маршрутов доставки и диверсифицировать географию закупок. Кроме того, сегодня чрезвычайно важно инвестировать в физическую защиту топливной инфраструктуры – резервуарных парков, нефтебаз, логистических центров, средств пожаротушения и противодроновых систем – подчеркнул он.

Отдельное внимание эксперт уделил необходимости создания стратегических запасов топлива. Он отметил, что большинство стран Европейского Союза поддерживают резервы нефтепродуктов примерно на 90 дней потребления. Для Украины, которая живет в условиях полномасштабной войны, формирование таких стратегических запасов должно стать одним из приоритетов государственной политики, и это позволит значительно легче проходить любые кризисные периоды"

Альтернативные маршруты существуют, но они не безграничны

Эксперт отмечает, что сегодня Украина имеет значительно больше возможностей для импорта топлива, чем в начале полномасштабной войны.

Рынок практически полностью интегрировался в европейскую систему поставок. Топливо поступает из Польши, Литвы, Румынии, Германии, Нидерландов, Греции и других стран ЕС. Проблема сегодня заключается не в отсутствии источников поставок, а в возможности быстро их использовать – пояснил он.

В то же время эксперт предостерегает, что логистика имеет свои физические пределы.

Пропускная способность автомобильных пунктов пропуска, железнодорожных переходов и дунайских портов не является неограниченной. Если одновременно будут повреждены несколько логистических направлений или существенно вырастут объемы импорта, система может работать практически на пределе своих возможностей. Именно поэтому критически важно не концентрировать импорт только на одном или двух направлениях. Чем шире будет география поставок, тем устойчивее останется украинский топливный рынок – отметил Игнатьев.

Главная опасность – не отсутствие бензина, а новая волна инфляции

По словам эксперта, даже если физического дефицита топлива не возникнет, резкое подорожание бензина может стать серьезным ударом по экономике.

Топливо является одним из фундаментальных ресурсов современной экономики. Если его стоимость резко возрастает, это практически мгновенно отражается на всех секторах – от аграрной отрасли и промышленности до транспорта, строительства, торговли и коммунального хозяйства. Более дорогое топливо означает более дорогую логистику, более высокую себестоимость производства, работы аграрной техники, общественного транспорта, экстренных служб и даже резервных дизельных генераторов. Именно поэтому наибольший риск сегодня – это не физическое отсутствие бензина, а возможный ценовой шок, который может стать одним из главных драйверов инфляции – подчеркнул Игнатьев.

В то же время он не исключает, что в случае резкого ухудшения ситуации отдельные сети АЗС могут прибегнуть к временным ограничениям.

Если ситуация существенно осложнится, отдельные операторы могут временно вводить лимиты на продажу бензина в одни руки. Такой механизм уже использовался в 2022 году и позволял более равномерно распределять ресурс между потребителями и сдерживать панический спрос. Но сейчас говорить о необходимости общегосударственного нормирования продажи топлива оснований нет – подытожил эксперт.

Информация об уничтоженных АЗС на трассе Харьков-Полтава является фейком - ОВА