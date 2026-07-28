Информация об уничтоженных АЗС на трассе Харьков-Полтава является фейком - ОВА

Информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам начальника областной военной администрации, топливная инфраструктура региона работает в обычном режиме, без изменений.

Совместно с представителями АЗС-сетей согласовали меры физической пассивной защиты. Отдельно подчеркиваю: информация некоторых СМИ о том, что на трассе от Харькова до Полтавы не осталось ни одной действующей заправки, не соответствует действительности. Дефицита топлива в регионе нет - сказал Синегубов.

В то же время местные власти согласовали меры безопасности с целью стабильного функционирования автозаправочных станций в регионе.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита заявил о возможности признания АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. По его словам, россия атакует АЗС, крупные продовольственные магазины, гражданский транспорт на дорогах, жилые кварталы и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность общин.