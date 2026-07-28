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Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях

Киев • УНН

 • 15597 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Дональдом Трампом во вторник. Зеленский надеется получить новую военную поддержку и возобновить усилия для завершения войны.

Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на фоне растущей уверенности в Киеве, что президент США стал более благосклонно относиться к позиции Украины, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Советники Президента Украины и лицо, близкое к администрации Трампа, заявили, что "эта встреча предоставляет Зеленскому наилучший шанс с начала второго срока Трампа заручиться новой военной поддержкой и возобновить усилия по прекращению полномасштабной войны россии".

Через семнадцать месяцев после "жесткой конфронтации" в Овальном кабинете Зеленский, пишет издание, "вернется в позолоченную комнату, надеясь превратить улучшенные личные отношения с Трампом в военную и политическую поддержку".

"Если Зеленский будет придерживаться простоты и не будет слишком усложнять вещи, все пройдет хорошо", – сказал человек, знакомый с обсуждениями вокруг встречи.

"Последние переговоры знаменуют собой резкий сдвиг от напряженности, которая когда-то определяла эти отношения, причем Зеленский приватно считает, что изменили взгляд Трампа на войну и перспективы Украины месяцы прямого взаимодействия на уровне советников", пишет издание.

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Его задача, по словам людей, близких к обоим президентам, будет заключаться в том, чтобы убедить Трампа, что поддержка Украины служит интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом - аргументом, который набирает популярность в последние месяцы.

Накануне саммита НАТО в начале этого месяца Зеленский заявил Financial Times, что Трамп высоко оценил кампанию Украины по использованию дальнобойных беспилотников против энергетического сектора россии - жизненно важного элемента ее военной машины, - заявив, что она "справляется очень хорошо".

На вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Трамп решительно встал на сторону Украины, Зеленский ответил, что чувствует, что американский лидер теперь смотрит на войну в новом свете.

"Президент Трамп хочет быть там, где есть успех, - сказал Зеленский. - Это связано со многими вещами - не только с его личностью, но и с приближением выборов, с его статусом, с его верой в то, как эту войну можно закончить".

На саммите НАТО в Анкаре Трамп сказал Зеленскому, что США предоставят Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков класса "поверхность-воздух" Patriot, согласившись на важный запрос Украины.

Самые высокопоставленные советники Зеленского рассказали Financial Times, "что, хорошо это или плохо, он всегда считал, что он наиболее убедителен в общении с Трампом, когда они встречаются лицом к лицу", пишет издание.

Президент Украины признал, насколько далеко зашли отношения со времени встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года, считая, что короткая встреча с Трампом на похоронах Папы Франциска в базилике Святого Петра 26 апреля прошлого года помогла изменить отношения.

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"Но тень противостояния в Овальном кабинете нависнет над двумя мужчинами, когда они встретятся в Вашингтоне во вторник утром примерно на 90 минут", пишет издание.

Зеленский также планирует посетить поминальную службу по сенатору Линдси Грэму, убежденному стороннику Украины, который скоропостижно скончался 11 июля, всего через несколько часов после возвращения из Киева, его десятого визита в страну с начала полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

Некоторые республиканцы, поддерживающие Украину, считают, что смерть Грэма может подтолкнуть Трампа ближе к Киеву и помочь возродить двухпартийный законопроект о санкциях против россии, который покойный сенатор отстаивал в Конгрессе.

Зеленский, пишет издание, также стремится возобновить застопорившиеся дипломатические усилия, заставить Вашингтон усилить давление на главу кремля владимира путина, ускорить поставки систем ПВО Patriot и углубить сотрудничество в производстве оружия.

"Трамп вступает в переговоры, балансируя между конкурирующими давлениями внутри собственной администрации. Он стал более критичным к неуступчивости Путина и более восприимчивым к военным достижениям Украины, но часть его базы "Америка превыше всего" остается глубоко скептически настроенной по поводу долгосрочной поддержки Киева", пишет издание.

Одним неожиданным маркером этих меняющихся дебатов является Лора Лумер, ультраправая активистка, поддерживающая регулярный контакт с Трампом. Некогда громкая противница военной помощи США, повторявшая кремлевские нарративы, Лумер провела прошлую неделю в Киеве, встречаясь с Зеленским и высокопоставленными чиновниками, изучая историю Украины и воочию наблюдая за российскими ракетными атаками, указывает издание.

Ее визит был одобрительно воспринят Зеленским, высокопоставленными чиновниками правительства и руководителями энергетической отрасли, а чиновники даже нашли свидетельство о рождении ее прадеда по отцовской линии, Пинкуса Лумера, родившегося в Виннице в 1895 году, надеясь, что ее обращение впечатлит Трампа.

Теперь она утверждает, что влиятельные фигуры американских правых сил были обмануты российской пропагандой — изменение, относительно которого украинские чиновники надеются, что может еще больше усилить все более благоприятное отношение Трампа к Киеву.

"Есть признаки того, что эти усилия могут сработать. После того, как Лумер взяла интервью у Зеленского, Трамп поделился диалогом в своих социальных сетях, назвав его "Очень хорошо!!!"", замечает издание.

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Юлия Шрамко

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