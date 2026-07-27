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Financial Times

Лумер заявила об изменении позиции по Украине после поездки на фронт и призвала консерваторов не верить российской пропаганде

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Лумер призвала консерваторов не поддаваться российской пропаганде. Она признала, что ранее стала жертвой ложной информации.

Лумер заявила об изменении позиции по Украине после поездки на фронт и призвала консерваторов не верить российской пропаганде

Американская блогерша и союзница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что после поездки в Украину полностью пересмотрела свое отношение к войне и призвала американских консерваторов не поддаваться влиянию российской пропаганды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В интервью агентству, которое из-за воздушной тревоги пришлось проводить в укрытии отеля в Киеве, Лумер рассказала, что после посещения прифронтовых районов на востоке Украины поняла, что раньше сама стала жертвой ложной информации.

"Не нужно слушать подкастеров и позволять им формировать ваше мнение о стране. Вы можете сами посмотреть на факты", – сказала Лумер.

Также она указала, что продолжает поддерживать тесный контакт с президентом США Дональдом Трампом. После интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским они уже общались по телефону, а после возвращения в США она рассчитывает лично встретиться с американским лидером.

Associated Press отмечает, что изменение позиции Лумер было положительно воспринято украинскими властями, однако вызвало удивление и дискуссии среди части американских консерваторов. В то же время блогерша подчеркнула, что Украина не финансирует ее поездку.

Накануне запланированной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне Лумер выразила оптимизм относительно перспектив Украины.

"Похоже, для Украины все складывается хорошо, не так ли? Встреча на следующей неделе в Овальном кабинете выглядит очень обнадеживающе", – заявила она.

"Всегда желанный гость": Сибига поблагодарил Лумер за визит и интервью с Зеленским25.07.26, 15:13 • 3694 просмотра

Андрей Тимощенков

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