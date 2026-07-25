"Всегда желанный гость": Сибига поблагодарил Лумер за визит и интервью с Зеленским
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил блогершу Лори Лумер за визит и интервью с Президентом. Он также выразил благодарность американцам за поддержку Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил американскую журналистку и блогершу Лору Лумер за визит в Украину, интервью с Президентом Владимиром Зеленским и рассказ американской аудитории об увиденном во время поездки, пишет УНН.
"Спасибо за ваш визит, искреннее интервью с Президентом Владимиром Зеленским и за то, что поделились тем, что увидели своими глазами. Вы всегда желанный гость", – написал Сибига.
Глава МИД также выразил благодарность гражданам США, которые поддерживают Украину.
"Мы благодарим всех американцев, которые поддерживают украинский народ в борьбе за свободу, независимость и жизнь", – подчеркнул Сибига.
"Не знаю, как люди почти пять лет каждую ночь просыпаются от сирен" - Лумер поделилась, что испытала панику во время ночной тревоги25.07.26, 12:03 • 2624 просмотра