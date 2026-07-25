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"Не знаю, как люди почти пять лет каждую ночь просыпаются от сирен" - Лумер поделилась, что испытала панику во время ночной тревоги

Киев • УНН

 • 814 просмотра

Лора Лумер заявила, что испытала настоящую панику из-за звука сирен. Она не понимает, как украинцы живут в условиях постоянных тревог.

"Не знаю, как люди почти пять лет каждую ночь просыпаются от сирен" - Лумер поделилась, что испытала панику во время ночной тревоги

Американская консервативная активистка, блогерка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, что пережила воздушную тревогу в Украине и испытала панику из-за звука сирен. Об этом она написала в соцсети X, передает УНН.

Детали

По словам Лумер, ее разбудила воздушная тревога, из-за чего она испытала сильный испуг.

"Меня только что разбудила воздушная тревога в Украине. Я испытала настоящую панику, когда проснулась от сирен после сна. Сердце бешено колотилось, и мне понадобилось время, чтобы перевести дыхание, ведь меня очень напугал этот громкий звук", – написала она.

Лумер также отметила, что после собственного опыта ей трудно представить, как украинцы живут в условиях постоянных воздушных тревог.

"Не знаю, как люди почти пять лет каждую ночь просыпаются от сирен. Это похоже на то, как будто вас будят громкоговорителем. Честно говоря, этот звук очень пугает. Не думаю, что это может быть полезно для нервной системы – слышать его каждый день", – добавила она.

В ОП заявили, что для них будет честью принять Трампа и его переговорщиков в Киеве - Лумер24.07.26, 18:41 • 4430 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоНовости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Дональд Трамп
Украина