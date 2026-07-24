В ОП заявили, что для них будет честью принять Трампа и его переговорщиков в Киеве - Лумер

Американская консервативная активистка и блогер Лора Лумер сообщила, что во время визита в Киев встретилась с первым заместителем главы ОП Сергеем Кислицей и заметила на его столе книгу Джареда Кушнера Breaking History. А также добавила — получила заверения от Президента Украины Владимира Зеленского о готовности принять президента США Дональда Трампа и его спецпредставителей, передает УНН.

Лумер рассказала, что во время встречи с Кислицей они обсудили украинско-американские отношения и пути улучшения коммуникации Украины с американским обществом.

Она также обратила внимание, что на столе Кислицы лежала книга Джареда Кушнера Breaking History.

Было бы замечательно увидеть, как переговорщики президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Киев для встречи по завершению российско-украинской войны, а не будут проводить свои переговоры в москве

По ее словам, и Сергей Кислица, и Президент Украины Владимир Зеленский заверили, что для них будет честью принять в Киеве Трампа и его представителей.

Впоследствии сам Кислица отреагировал на публикацию, подтвердив слова Лумер.

Полностью с вами согласен. Когда с помощью президента США эта война будет завершена, значительно больше людей в мире оценят эту помощь, ведь такие люди, как вы, приехали в Украину во время российских баллистических ударов и рассказали о собственном опыте. Спасибо, Лора