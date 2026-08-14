Венера в наибольшей восточной элонгации: когда искать "Вечернюю звезду"

15 августа Венера достигнет наибольшей восточной элонгации и появится на вечернем небе, а также произойдет визуальное соединение Меркурия и Юпитера, пишет УНН.

Наибольшая восточная элонгация: что это означает

Элонгация планеты — это астрономический термин, обозначающий ее видимое расстояние от Солнца на земном небе. Если дать более точное определение, то это будет угол между направлениями на центр нашего светила и определенное небесное тело. Именно поэтому его измеряют в градусах.

Элонгацию можно определить для любого небесного тела. Однако на практике астрономы регулярно следят за ее значением для двух планет — Меркурия и Венеры. Дело в том, что они являются внутренними планетами относительно Земли. И, хотя от Солнца их могут отделять десятки миллионов километров, на нашем небе они никогда сильно от него не удаляются.

Это приводит к тому, что увидеть эти планеты можно только перед рассветом или сразу после захода Солнца, но никогда в середине ночи. К тому же значительную часть времени они скрываются за нашим светилом или проходят между ним и нами, либо их расстояние от него на небе настолько мало, что нормально наблюдать их невозможно.

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Когда Венера будет лучше всего видна в августе

15 августа Венера достигнет наибольшей восточной элонгации и появится на вечернем небе, а также произойдет визуальное соединение Меркурия и Юпитера.

Как раз 14–15 августа наступает лучший момент для наблюдений (точка наибольшей восточной элонгации) — в эти дни Венера визуально удаляется от Солнца на максимальное угловое расстояние — 46 градусов.

Почему Венеру называют "Вечерней звездой"

Венеру называют "Вечерней звездой" из-за особенностей ее орбиты и чрезвычайной яркости. Это название возникло еще в древности, когда люди не знали астрономической природы небесных тел, но замечали удивительные закономерности на небе.

Как наблюдать планету без специальной техники

Наблюдать за планетой можно сразу после захода Солнца во время вечерних сумерек — лучше всего через 30–60 минут после захода Солнца. Искать планету стоит на западе/в западной части небосвода — в сторону, где садится Солнце.

Венера настолько яркая, что ее отчетливо видно без телескопа или бинокля — свет от нее ровный и, в отличие от звезд, не мерцает.

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