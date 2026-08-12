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Звездопад Персеиды накроет небо Украины: когда смотреть и сколько метеоров можно увидеть

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В ночь на 13 августа 2026 года украинцы смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды. Из-за фазы новолуния небо будет тёмным, что позволит увидеть до 50 метеоров в час.

Звездопад Персеиды накроет небо Украины: когда смотреть и сколько метеоров можно увидеть

В ночь с 12 на 13 августа жители Украины смогут наблюдать пик одного из самых известных метеорных потоков года - Персеид. Сейчас для желающих полюбоваться звёздным небом условия будут особенно благоприятными, поскольку активность Персеид  приходится на фазу "новолуния". Поэтому яркий лунный свет не будет мешать видеть даже слабые метеоры. При благоприятной погоде и вдали от городского освещения этой ночью в течение часа можно будет заметить десятки метеоров одного из самых мощных звездопадов, передаёт УНН.

На когда приходится пик активности Персеид в 2026 году

Метеорный поток Персеиды активен ежегодно примерно с середины июля до второй половины августа. В 2026 году его можно наблюдать с 17 июля по 24 августа. Однако наибольшее количество метеоров ожидается именно в ночь с 12 на 13 августа.

Согласно прогнозу International Meteor Organization (IMO), широкий максимум Персеид в 2026 году приходится на период примерно с 21:00 12 августа до 09:00 13 августа по всемирному времени. Наиболее выраженный максимум прогнозируется примерно между 02:00 и 04:00 UTC 13 августа, то есть около 05:00–07:00 по киевскому времени.

Расчётное зенитное часовое число, или ZHR, для Персеид составляет около 100 метеоров в час. При этом эта цифра не означает, что наблюдатель гарантированно увидит звездопад из сотни метеоров за 60 минут. ZHR рассчитывают для почти идеальных условий, когда радиант потока находится высоко в небе, а наблюдению не мешают облака, засветка и другие факторы. В реальных условиях за городом обычно можно рассчитывать примерно на 30–50 метеоров в час во время максимума.

Ещё одна особенность периода активности Персеид в 2026 году — отсутствие лунной засветки. 12 августа Луна будет находиться в фазе "новолуния", поэтому ночное небо будет максимально тёмным. Это позволит видеть звездопад невооружённым глазом и даже снимать его на фото или видео.

Почему этот поток считают одним из самых зрелищных

Персеиды относятся к самым мощным и популярным ежегодным метеорным потокам. NASA называет их одним из лучших звездопадов года благодаря большому количеству быстрых и ярких метеоров. Они часто оставляют после себя заметные световые следы, которые могут сохраняться в небе некоторое время после пролёта самого метеора.

Частицы Персеид входят в атмосферу Земли со скоростью около 59 километров в секунду. Из-за столкновения с атмосферой они резко нагреваются, а окружающий воздух ионизируется, создавая характерный световой след, который с Земли воспринимается как падающая звезда. На самом деле к звёздам это явление, конечно, отношения не имеет.

Ещё одна характерная черта потока - болиды. Так называют особенно яркие метеоры, которые  заметнее и ярче обычных. Они возникают, когда в атмосферу входят относительно крупные фрагменты кометного вещества. Именно сочетание высокой активности, быстрых метеоров, продолжительных световых следов и периодических болидов делает Персеиды одним из самых эффектных астрономических явлений августа.

Куда смотреть и как лучше всего наблюдать звездопад

Для наблюдения Персеид не нужны телескоп, бинокль или другое специальное оборудование. Напротив, оптические приборы сужают поле зрения, тогда как метеоры могут появиться практически в любой части неба.

Лучше всего выбрать открытое место подальше от городского освещения, фонарей и крупных автомобильных дорог. После выхода в тёмную местность глазам нужно дать как минимум 20–30 минут для адаптации. В это время желательно не смотреть на экран смартфона или другие яркие источники света, поскольку они быстро нарушают ночную адаптацию зрения.

Радиант Персеид, то есть точка, из которой метеоры визуально как будто разлетаются по небу, расположен в районе созвездия Персея. Однако постоянно смотреть именно на Персея не нужно. NASA рекомендует найти максимально широкий обзор неба, удобно сесть или лечь и смотреть вверх. Лучшие условия обычно складываются после полуночи и до рассвета, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

Для Украины Персеиды будут особенно яркими,  поскольку этот поток лучше всего наблюдается в Северном полушарии.

Откуда происходит метеорный поток Персеиды

Источник Персеид - периодическая комета 109P/Свифта - Таттла. Её независимо друг от друга открыли американские астрономы Льюис Свифт и Хорас Таттл в 1862 году. Комета совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 133 года. В последний раз она проходила перигелий в 1992 году, а следующего возвращения ожидают в 2125 году.

Во время приближения к Солнцу комета нагревается и оставляет вдоль своей орбиты частицы пыли и обломки вещества. Со временем они растягиваются вдоль орбиты в своеобразный шлейф. Ежегодно Земля проходит через эту область, и частицы на огромной скорости входят в земную атмосферу и сгорают в ней.

Связь Персеид с кометой Свифта - Таттла установил итальянский астроном Джованни Скиапарелли в 1865 году. Название же метеорный поток получил не от кометы, а от созвездия Персея, где расположен его радиант. Сами метеороиды при этом не летят из Персея: это лишь эффект перспективы, из-за которого параллельные траектории частиц для земного наблюдателя кажутся исходящими из одной точки неба.

Напомним

Ранее УНН рассказывал, почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии.

Александра Месенко

ОбществоТехнологии
Метеорит
НАСА
Украина