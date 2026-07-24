Зеленский рассказал, когда наступил переломный момент в отношениях с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15-20-минутная встреча тет-а-тет с Дональдом Трампом в Ватикане изменила тон их отношений. Он назвал этот момент историческим и подчеркнул важность диалога для спасения жизней.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом короткую встречу тет-а-тет в Ватикане, о чем заявил в интервью протрамповской блогерше Лоре Лумер. Отрывок опубликовал Трамп в Truth Social, пишет УНН.
Вы правы. Тон изменился, абсолютно. У нас был первый, так сказать, переломный момент в Риме, в Ватикане. Да, это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что это, на мой взгляд, исторический момент, потому что мы изменили отношения в течение 15-20 минут. Вокруг нас никого не было. Нас было только двое
Зеленский добавил: "Я был очень рад услышать президента, (...) он услышал меня, и я услышал его. (...) Пусть это останется между нами двумя, но это было очень хорошо".
"И я так рад, потому что многие жизни зависят от таких отношений и диалога", - указал Президент.
"Запрещенных тем не было" - блогерша Лора Лумер взяла интервью у Зеленского23.07.26, 20:45 • 5884 просмотра