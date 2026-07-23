"Запрещенных тем не было" - блогерша Лора Лумер взяла интервью у Зеленского
Киев • УНН
Американская блогерша Лора Лумер, связанная с окружением Трампа, взяла интервью у Президента Зеленского. Полное интервью появится на YouTube-канале Офиса Президента.
Американская блогерша Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, взяла интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в X, передает УНН.
Я только что взяла интервью у Президента Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Никаких запрещенных тем не было, и я не подбирала слов
Она добавила, что полное интервью появится на YouTube-канале Офиса Президента.
Напомним
Американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, известная приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение о российской агрессии.
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