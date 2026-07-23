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"Запрещенных тем не было" - блогерша Лора Лумер взяла интервью у Зеленского

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Американская блогерша Лора Лумер, связанная с окружением Трампа, взяла интервью у Президента Зеленского. Полное интервью появится на YouTube-канале Офиса Президента.

"Запрещенных тем не было" - блогерша Лора Лумер взяла интервью у Зеленского

Американская блогерша Лора Лумер, которую связывают с окружением президента США Дональда Трампа, взяла интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в X, передает УНН

Я только что взяла интервью у Президента Зеленского в Мариинском дворце в Украине. Никаких запрещенных тем не было, и я не подбирала слов 

- написала Лумер. 

Она добавила, что полное интервью появится на YouTube-канале Офиса Президента. 

Напомним 

Американская блогерша из окружения Дональда Трампа Лора Лумер, известная приверженностью к "теориям заговора", приехала в Украину, где изменила свое мнение о российской агрессии.  

В Офисе Президента отреагировали на приезд в Украину американской блогерши Лоры Лумер. 

Американская блогерша Лора Лумер и Сергей Кислица осмотрели повреждения Киево-Печерской лавры после удара рф. Кислица назвал визит мощным опытом.

Павел Башинский

Политика
российская пропаганда
Война в Украине
Блогеры
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина