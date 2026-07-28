Трамп изменил мнение об Украине после успехов на поле боя и встреч с Зеленским - WSJ

Президент США Дональд Трамп более года в частных разговорах с советниками настаивал на том, что Украина проиграет войну с россией. Но в последние недели он выразил новый оптимизм в отношении Украины и ее лидера Владимира Зеленского, а также был впечатлен стойкостью украинцев, которые ведут боевые действия глубоко на российской территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Это изменение произошло после нескольких встреч на полях международных саммитов, в ходе которых украинский президент пытался завоевать расположение Трампа, отметили источники, что является частью согласованной кампании европейских лидеров, направленной на улучшение отношений.

По словам одного из высокопоставленных чиновников администрации, Трамп любит победителей - и Зеленский, по мнению президента США, все больше напоминает именно такого.

Мы на самом деле наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить, правда? - сказал Трамп во время июльской встречи с Зеленским в Турции.

В начале своего второго срока Трамп считал, что Зеленский не ценит помощь США, отмечали его советники, и напряженные отношения между двумя лидерами стали публично очевидны перед телекамерами во время встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

По словам высокопоставленного представителя администрации, сначала Трамп считал, что российские вооруженные силы смогут победить Украину. Однако, как сообщают источники, знакомые с его взглядами, сейчас Трамп относится к путину менее благосклонно. Трамп сказал путину, что хочет, чтобы война закончилась, ссылаясь на большие потери с обеих сторон.

Взгляды Трампа на войну также формировались с помощью нетрадиционных средств. На него произвел впечатление украинский боксер-тяжеловес Александр Усик во время встречи в Овальном кабинете в прошлом месяце перед поединком Ultimate Fighting Championship в Белом доме. По словам людей, знакомых с ходом встречи, Усик сказал Трампу, что украинцы - это борцы и победители.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединенных Штатов достаточно боеприпасов, после сообщений об опасениях по поводу запасов.