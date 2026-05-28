Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения
Киев • УНН
Латвия устанавливает три ряда бетонных блоков на границе с рф для сдерживания техники. Работы в рамках Балтийской линии обороны завершат к 2028 году.
Латвия начала установку противотанковых заграждений, так называемых "зубов дракона", на границе с россией в рамках проекта Балтийской линии обороны. Об этом сообщает LSM, передает УНН.
Детали
Как отмечается, Национальные вооруженные силы Латвии в мае начали физическое размещение бетонных противотанковых барьеров на участках вдоль границы с рф, в частности на территориях, которые ранее были принудительно отчуждены для оборонных нужд.
Заграждения устанавливают в три ряда шириной около 10 метров. Каждый бетонный блок весит примерно 1,5 тонны. Военные подчеркивают, что расстояние между ними не позволяет проехать военной технике.
По словам руководителя проекта Балтийской линии обороны полковника Андриса Риекстса, главная цель оборонной инфраструктуры – не только сдерживание противника, но и его уничтожение непосредственно на границе.
Если что-то случится, мы должны иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим на примере Украины – как только ты теряешь территорию, вернуть ее практически невозможно
Риекстс также подчеркнул, что современная война требует не только защиты от дронов и ракет, но и контроля над территорией.
Дронами нас не захватят. В Украине мы видим сотни атак ежедневно, но пока земля удерживается и никто физически не выгоняет людей из их домов - эта земля наша
Кроме "зубов дракона", Латвия планирует строительство противотанковых рвов. Общая протяженность границы Латвии с россией и беларусью составляет около 450 километров. В 2026 году военные планируют обустроить более 8 километров оборонной инфраструктуры.
Проект Балтийской линии обороны реализуется совместно с Литвой, Эстонией и Польшей. Завершить все работы планируют к 2028 году.
Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя командование в Эстонии и Латвии28.05.26, 16:25 • 1674 просмотра