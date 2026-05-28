Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 2988 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 7358 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
15:30 • 8070 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
14:25 • 7780 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
14:21 • 7206 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
14:01 • 10580 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 11444 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 12050 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 11956 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 16811 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
4.6м/с
48%
746мм
Популярные новости
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo28 мая, 07:38 • 21501 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
Эксклюзив
28 мая, 08:06 • 20688 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС28 мая, 08:15 • 17870 просмотра
Часть компонентов в российских ракетах изготовлена на минском заводе, в том числе для "орешника" - ОП28 мая, 08:35 • 21854 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 19826 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг12:58 • 16811 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto12:40 • 15111 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста12:30 • 17383 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot11:52 • 19199 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 15882 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Ульф Кристерссон
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Германия
Латвия
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 9690 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 19844 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 78619 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 54573 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 69918 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Saab JAS 39 Gripen
Ракетный комплекс "Панцирь"

Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Латвия устанавливает три ряда бетонных блоков на границе с рф для сдерживания техники. Работы в рамках Балтийской линии обороны завершат к 2028 году.

Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения

Латвия начала установку противотанковых заграждений, так называемых "зубов дракона", на границе с россией в рамках проекта Балтийской линии обороны. Об этом сообщает LSM, передает УНН.

Детали

Как отмечается, Национальные вооруженные силы Латвии в мае начали физическое размещение бетонных противотанковых барьеров на участках вдоль границы с рф, в частности на территориях, которые ранее были принудительно отчуждены для оборонных нужд.

Заграждения устанавливают в три ряда шириной около 10 метров. Каждый бетонный блок весит примерно 1,5 тонны. Военные подчеркивают, что расстояние между ними не позволяет проехать военной технике.

По словам руководителя проекта Балтийской линии обороны полковника Андриса Риекстса, главная цель оборонной инфраструктуры – не только сдерживание противника, но и его уничтожение непосредственно на границе.

Если что-то случится, мы должны иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим на примере Украины – как только ты теряешь территорию, вернуть ее практически невозможно

- заявил он.

Риекстс также подчеркнул, что современная война требует не только защиты от дронов и ракет, но и контроля над территорией.

Дронами нас не захватят. В Украине мы видим сотни атак ежедневно, но пока земля удерживается и никто физически не выгоняет людей из их домов - эта земля наша

- отметил полковник.

Кроме "зубов дракона", Латвия планирует строительство противотанковых рвов. Общая протяженность границы Латвии с россией и беларусью составляет около 450 километров. В 2026 году военные планируют обустроить более 8 километров оборонной инфраструктуры.

Проект Балтийской линии обороны реализуется совместно с Литвой, Эстонией и Польшей. Завершить все работы планируют к 2028 году.

Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя командование в Эстонии и Латвии28.05.26, 16:25 • 1674 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Государственная граница Украины
Латвия
Литва
Эстония
Украина
Польша