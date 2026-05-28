Латвия начала устанавливать "зубы дракона" на границе с рф для сдерживания возможного вторжения

Латвия начала установку противотанковых заграждений, так называемых "зубов дракона", на границе с россией в рамках проекта Балтийской линии обороны. Об этом сообщает LSM, передает УНН.

Как отмечается, Национальные вооруженные силы Латвии в мае начали физическое размещение бетонных противотанковых барьеров на участках вдоль границы с рф, в частности на территориях, которые ранее были принудительно отчуждены для оборонных нужд.

Заграждения устанавливают в три ряда шириной около 10 метров. Каждый бетонный блок весит примерно 1,5 тонны. Военные подчеркивают, что расстояние между ними не позволяет проехать военной технике.

По словам руководителя проекта Балтийской линии обороны полковника Андриса Риекстса, главная цель оборонной инфраструктуры – не только сдерживание противника, но и его уничтожение непосредственно на границе.

Если что-то случится, мы должны иметь возможность уничтожить их здесь, потому что мы видим на примере Украины – как только ты теряешь территорию, вернуть ее практически невозможно

Риекстс также подчеркнул, что современная война требует не только защиты от дронов и ракет, но и контроля над территорией.

Дронами нас не захватят. В Украине мы видим сотни атак ежедневно, но пока земля удерживается и никто физически не выгоняет людей из их домов - эта земля наша