Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Немецко-нидерландский корпус НАТО возьмет на себя командование в Эстонии и Латвии

Киев • УНН

 • 1218 просмотра

До середины года корпус 1GNC возьмет на себя командование войсками в Эстонии и Латвии. Это решение укрепит сдерживание россии на восточном фланге.

Ожидается, что к середине года Немецко-нидерландский корпус (1GNC) возьмет на себя роль тактического штаба в рамках планирования НАТО. Это обеспечит 1GNC ведущую роль на восточном фланге НАТО, особенно в регионе Эстонии и Латвии. Как отметили в Минобороны Германии, развертывание дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет сплоченность НАТО и поддерживает сдерживание россии, передает УНН.

Как было согласовано на саммите НАТО 2025 года в Гааге, развертывание 1GNC укрепляет роль Европы в НАТО. НАТО намерена формализовать новую роль 1-го Немецко-нидерландского корпуса этим летом. После этого 1GNC возьмет на себя командование войсками НАТО и национальными подразделениями сухопутных войск, дислоцированными в Эстонии и Латвии. Это возложит на 1-й Немецко-нидерландский корпус значительную ответственность за проведение учений и других подготовительных мероприятий, а также, в случае чрезвычайной ситуации, за оборону восточного фланга. В настоящее время эта ответственность лежит на многонациональном корпусе «Северо-Восток» (MNC NE). Создав в регионе второй штаб наряду с MNC NE, Германия и Нидерланды демонстрируют свою готовность и способность взять на себя ответственность за сдерживание и оборону восточного фланга НАТО.

В Минобороны Германии отмечают, что на саммите НАТО 2023 года в Вильнюсе была представлена модель сил НАТО. Ее основная цель – обеспечить мобилизацию большего количества войск с более коротким временем реагирования. В рамках этой инициативы НАТО обратилась к Нидерландам и Германии с просьбой рассмотреть возможность развертывания 1-го Немецко-нидерландского корпуса в качестве тактического штаба в рамках региональных планов обороны стран Балтии.

С интеграцией Немецко-нидерландского корпуса в планы обороны НАТО обе страны берут на себя дополнительную ответственность за безопасность Европы. Мы выполняем свою роль и вместе с корпусом вносим свой вклад в успешную модель многонационального сотрудничества. В штабе корпуса работают плечом к плечу шестнадцать стран. Немецкие и голландские солдаты уже ежедневно служат плечом к плечу в назначенных подразделениях. Именно так работает оперативная совместимость и европейская ответственность 

- заявил министр обороны Германии Писториус.

"Радикальнее, чем ожидали европейцы": Spiegel узнал о планах США по сокращению военного вклада в НАТО27.05.26, 09:32 • 3728 просмотров

1-й Немецко-нидерландский корпус (1GNC) — это штаб, способный командовать международными силами численностью около 50 000 военнослужащих в мирное время, а также в кризисных или конфликтных ситуациях. Таким образом, штаб руководит подчиненными подразделениями в ходе учений, мероприятий по сдерживанию и, при необходимости, в случае конфликта. Немецко-нидерландский корпус уже руководил несколькими операциями по урегулированию кризисов и миротворческими операциями в прошлом. Штаб был развернут в Афганистане в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF) в 2003, 2009 и 2013 годах. С 2005 по 2024 год 1GNC также семь раз находился в режиме готовности, каждый раз на год, для сил быстрого реагирования НАТО.

Командование 1GNC, созданного в 1995 году, поочередно осуществляется Нидерландами и Германией. Германия будет командовать корпусом до начала 2028 года. Помимо Нидерландов и Германии, в настоящее время персонал штаба предоставляют еще 14 союзников по НАТО.

Антонина Туманова

