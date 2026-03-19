Решающий матч "Шахтера" против "Леха" в Лиге конференций – где и когда смотреть игру

Сегодня донецкий "Шахтер" сыграет второй матч 1/8 финала Лиги конференций против польского "Леха". После первой встречи, которая прошла в Познани, "горняки" имеют преимущество в 2 мяча, передает УНН.

Известно, что игра начнется в 22:00 по киевскому времени и состоится на нейтральной арене, в польском Кракове. Это противостояние станет серьезным испытанием для украинской команды, так как на кону – выход в четвертьфинал Лиги Конференций.

Украинские ценители болельщики смогут смотреть матч в прямом эфире через онлайн-сервис MEGOGO, который транслирует поединки еврокубков.

После успешной первой игры "Шахтер" подходит к поединку с высокой концентрацией и готовностью показать командную игру и быстрые атаки. Сегодня важно сохранить преимущество, создавать моменты и эффективно использовать их.

Эта игра обещает стать напряженной и зрелищной. Болельщики могут ожидать ярких контратак от дончан, ведь поляки точно будут вынуждены идти вперед. Кроме того, можно ожидать эмоциональной отдачи от польского клуба, так как если им удастся забить первыми, интрига закрутится до максимума.

