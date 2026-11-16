Из Польши депортировали двух украинцев, которые угрожали прохожим бомбой
Киев • УНН
Во Вроцлаве двое украинцев угрожали прохожим бомбой и имитировали стрельбу из макета оружия. После допроса их депортировали.
В польском Вроцлаве двое граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет угрожали прохожим взрывчаткой и целились в них из макета огнестрельного оружия. Мужчины также называли себя террористами и упоминали теракт в Кракове. После задержания и допроса в прокуратуре их депортировали в Украину. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.
Детали
Инцидент произошёл на улице Валонской в районе Олавского Предместья во Вроцлаве. По информации полиции, мужчины находились на балконе одной из квартир, откуда кричали прохожим, что они террористы и у них есть бомба.
Кроме того, они направляли в сторону случайных людей жесты, имитировавшие стрельбу из огнестрельного оружия. При этом у них был макет оружия.
По словам представительницы полиции Александры Фреус, мужчины также публично одобряли совершение преступления, упоминая трагические события в Кракове. Кроме того, они высказывали угрозы на почве национальной принадлежности.
На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Правоохранители задержали обоих украинцев в квартире.
Им предъявили обвинения в создании ложной тревоги, публичном одобрении преступления, а также в дискриминационном правонарушении и применении насилия или угроз по мотивам национальной принадлежности.
Согласно польскому законодательству, за эти правонарушения предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
После допроса в прокуратуре мужчин передали сотрудникам Пограничной службы. Вечером их депортировали в Украину.
В полиции подчеркнули, что любые угрозы, ложные сообщения об опасности и жесты, имитирующие применение оружия, будут восприниматься серьёзно и проверяться.
В Варшаве 16-летнего россиянина задержали за угрозы массовым убийством в школе16.11.26, 14:47 • 1520 просмотров