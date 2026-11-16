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Из Польши депортировали двух украинцев, которые угрожали прохожим бомбой

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Во Вроцлаве двое украинцев угрожали прохожим бомбой и имитировали стрельбу из макета оружия. После допроса их депортировали.

Из Польши депортировали двух украинцев, которые угрожали прохожим бомбой

В польском Вроцлаве двое граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет угрожали прохожим взрывчаткой и целились в них из макета огнестрельного оружия. Мужчины также называли себя террористами и упоминали теракт в Кракове. После задержания и допроса в прокуратуре их депортировали в Украину. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на местную полицию, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл на улице Валонской в районе Олавского Предместья во Вроцлаве. По информации полиции, мужчины находились на балконе одной из квартир, откуда кричали прохожим, что они террористы и у них есть бомба.

Кроме того, они направляли в сторону случайных людей жесты, имитировавшие стрельбу из огнестрельного оружия. При этом у них был макет оружия.

По словам представительницы полиции Александры Фреус, мужчины также публично одобряли совершение преступления, упоминая трагические события в Кракове. Кроме того, они высказывали угрозы на почве национальной принадлежности.

На место происшествия прибыли полицейские и пожарные. Правоохранители задержали обоих украинцев в квартире.

Им предъявили обвинения в создании ложной тревоги, публичном одобрении преступления, а также в дискриминационном правонарушении и применении насилия или угроз по мотивам национальной принадлежности.

Согласно польскому законодательству, за эти правонарушения предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

После допроса в прокуратуре мужчин передали сотрудникам Пограничной службы. Вечером их депортировали в Украину.

В полиции подчеркнули, что любые угрозы, ложные сообщения об опасности и жесты, имитирующие применение оружия, будут восприниматься серьёзно и проверяться.

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Ольга Розгон

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