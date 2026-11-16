В Варшаве 16-летнего россиянина задержали за угрозы массовым убийством в школе

В Польше задержали 16-летнего гражданина России, который угрожал массовым убийством ученикам и руководству школы в варшавском районе Урсынув. По решению суда подростка на три месяца поместили в молодёжный воспитательный центр. Об этом сообщает местная полиция, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошёл на территории одной из школ в районе Урсынув. О тревожном поведении ученика сообщило руководство учебного заведения. По данным полиции, 16-летний подросток угрожал убийством многих людей своим одноклассникам и представителям администрации школы. Содержание угроз вызвало обоснованные опасения относительно их осуществления, поэтому правоохранители незамедлительно начали действовать.

Полицейские прибыли в школу и задержали несовершеннолетнего. После этого они начали мероприятия для детального выяснения обстоятельств инцидента и сбора доказательств. В частности, правоохранители изъяли телефон 16-летнего подростка. Обнаруженные в нём материалы оказались важными для расследования и указывают на подозрение в пропаганде несовершеннолетним фашистского государственного строя. Кроме того, подросток публиковал в своих социальных сетях фотографии с ножом и предметами, похожими на оружие.

Собранные полицией материалы касаются угроз, которые могут иметь уголовно-правовые последствия, а также содержимого, обнаруженного в телефоне. Расследование также охватывает подозрение в совершении несовершеннолетним другого правонарушения сексуального характера.

После проведения необходимых процессуальных действий подростка доставили в семейный суд. Суд применил к нему временную меру пресечения в виде помещения в молодёжный воспитательный центр сроком на три месяца.

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