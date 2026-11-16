У Варшаві 16-річного росіянина затримали за погрози масовим убивством у школі

У Польщі затримали 16-річного громадянина росії, який погрожував масовим убивством учням та керівництву школи у варшавському районі Урсинув. За рішенням суду підлітка на три місяці помістили до молодіжного виховного центру. Про це повідомляє місцева поліція, пише УНН.

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Інцидент стався на території однієї зі шкіл у районі Урсинув. Про тривожну поведінку учня повідомило керівництво навчального закладу. За даними поліції, 16-річний підліток погрожував убивством багатьох людей своїм однокласникам та представникам адміністрації школи. Зміст погроз викликав обґрунтовані побоювання щодо їхнього здійснення, тому правоохоронці негайно розпочали діяти.

Поліцейські прибули до школи та затримали неповнолітнього. Після цього вони розпочали заходи для детального з’ясування обставин інциденту та збору доказів. Зокрема, правоохоронці вилучили телефон 16-річного підлітка. Знайдені в ньому матеріали виявилися важливими для розслідування та вказують на підозру в пропаганді неповнолітнім фашистського державного устрою. Крім того, підліток публікував у своїх соціальних мережах фотографії з ножем та предметами, схожими на зброю.

Зібрані поліцією матеріали стосуються погроз, що можуть мати кримінально-правові наслідки, а також вмісту, виявленого в телефоні. Розслідування також охоплює підозру у вчиненні неповнолітнім іншого правопорушення сексуального характеру.

Після проведення необхідних процесуальних дій підлітка доправили до сімейного суду. Суд застосував до нього тимчасовий запобіжний захід у вигляді поміщення до молодіжного виховного центру строком на три місяці.

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