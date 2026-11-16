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Financial Times
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Із Польщі депортували двох українців, які погрожували перехожим бомбою

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У Вроцлаві двоє українців погрожували перехожим бомбою та імітували стрілянину з макета зброї. Після допиту їх депортували.

Із Польщі депортували двох українців, які погрожували перехожим бомбою

У польському Вроцлаві двоє громадян України віком 18 та 19 років погрожували перехожим вибухівкою та цілилися в них із макета вогнепальної зброї. Чоловіки також називали себе терористами та згадували про теракт у Кракові. Після затримання та допиту в прокуратурі їх депортували до України. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita з посиланням на місцеву поліцію, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався на вулиці Валонській у районі Олавське Передмістя у Вроцлаві. За інформацією поліції, чоловіки перебували на балконі однієї з квартир, звідки кричали перехожим, що вони терористи та мають бомбу.

Крім того, вони спрямовували в бік випадкових людей жести, що імітували стрілянину з вогнепальної зброї. При цьому в них був макет зброї.

За словами представниці поліції Александри Фреус, чоловіки також публічно схвалювали вчинення злочину, згадуючи трагічні події у Кракові. Крім того, вони висловлювали погрози на ґрунті національної приналежності.

На місце події прибули поліцейські та пожежники. Правоохоронці затримали обох українців у квартирі.

Їм висунули обвинувачення у спричиненні неправдивої тривоги, публічному схваленні злочину, а також у дискримінаційному правопорушенні та застосуванні насильства або погроз з мотивів національної приналежності.

За польським законодавством, за ці правопорушення передбачене покарання до восьми років позбавлення волі.

Після допиту в прокуратурі чоловіків передали співробітникам Прикордонної служби. Увечері їх депортували до України.

У поліції наголосили, що будь-які погрози, неправдиві повідомлення про небезпеку та жести, які імітують застосування зброї, сприйматимуть серйозно та перевірятимуть.

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Ольга Розгон

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