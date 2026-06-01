В Польше вернули скандальный автобусный маршрут 666, несмотря на давление религиозных организаций
Киев • УНН
FlixBus возвращает маршрут №666 в польский Хель в маркетинговых целях. Ранее номер меняли на 669 из-за протестов религиозных организаций.
В Польше автобусный оператор FlixBus объявил о возвращении автобусного сообщения №666 до польского приморского курорта Хель, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Это возрождает скандальный автобусный маршрут "Шоссе в Хель", который ранее осуществляла местная компания PKS Gdynia.
Религиозные консервативные организации решительно выступили против "сатанинского" сообщения №666 с Хелем, поэтому в 2023 году номер был изменен на №669.
Новый 13-часовой маршрут, обслуживаемый FlixBus, соединит Краков с Хелем, проходя через другие крупные польские региональные города, включая столицу Варшаву.
Представитель FlixBus Александер Каленик сообщил польской новостной службе TVN24: "Номер №666 был намеренно выбран как элемент маркетинговой коммуникации, направленный на повышение видимости сообщения на популярном курортном маршруте в Хель".
Еще в июне 2023 года представитель PKS Gdynia заявил СМИ: "Руководство прогнулось под весом писем и запросов, которые нам присылали, возможно, не в большом количестве, но периодически на протяжении многих лет с просьбой изменить номер линии".
Одна польская религиозная организация обвинила автобусную компанию в "распространении сатанизма".
Библия определяет 666 как "число зверя", а Хель — слово, созвучное с английским словом, которое переводится как "ад".
Польша — преимущественно римо-католическая страна, где церковь традиционно имела влияние.
Хель расположен на краю 35-километрового полуострова Хель, который упирается на северном побережье Польши в Гданьский залив.
Туристов привлекают песчаные пляжи курорта Хель, старинная архитектура и заповедник тюленей.
