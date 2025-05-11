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Талибы запретили шахматы в Афганистане из-за "религиозных соображений"

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Министерство Талибана по пропаганде добродетели и предотвращению порока официально объявило игру в шахматы харамом (грехом). Федерация шахмат Афганистана также официально ликвидирована.

Талибы запретили шахматы в Афганистане из-за "религиозных соображений"

Министерство Талибана по пропаганде добродетелей и предотвращению порока официально объявило игру в шахматы запрещенной, мотивируя это "религиозными соображениями". Также официально прекратила свое существование Федерация шахмат Афганистана. Об этом пишет издание Zamin, передает УНН

Детали

Отмечается, что Министерство Талибана объявило игру в шахматы харамом (грехом).

Представители шахматного сообщества Афганистана пытались оспорить это решение. В частности, 9 мая они обратились в Департамент спорта с просьбой разрешить продолжить деятельность шахматных клубов и организацию турниров. Однако в ответ им сообщили, что существует указ эмира, который запрещает шахматы и лишает федерацию юридического статуса.

По словам представителей Федерации шахмат, деятельность организации фактически приостановлена с 2021 года, когда талибы взяли контроль над страной, передает Amu TV.

Мы подвергаемся серьезному риску полностью потерять шахматы со спортивной сцены страны

- сказал Ваис, заместитель руководителя федерации.

Кроме того, Федерация шахмат обратилась к средствам массовой информации с просьбой привлечь внимание спортсменов, которые оказались в неопределенности и многие из которых опасаются за будущее одного из самых устойчивых интеллектуальных видов спорта в мире.

Напомним

Министерство добродетели Афганистана запретило женщинам читать Коран вслух и общаться при других. Власти также постепенно запрещают использование изображений живых существ в СМИ.

Международная федерация шахмат ослабила санкции против россиян и белорусов24.01.25, 14:21 • 26977 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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