Таліби заборонили жінкам говорити в присутності інших жінок та обмежили ЗМІ

Міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану заборонило дорослим жінкам говорити в присутності інших жінок. Також поступово забороняється використання зображень живих істот у ЗМІ, при цьому багато провінцій вже оголосили про обмеження. Про це УНН повідомляє із посиланням на телеканал Amu TV та AFP.

Глава міністерства Талібану Халід Ханафі оголосив, що дорослим жінкам заборонено читати вголос Коран і молитися в присутності інших жінок.

Це викликало сильну негативну реакцію серед афганських жінок. Зазначається, що обмеження посилили попри прохання захистити їх від репресивної політики країни.

Акушерка Саміра з міста Герат розповіла, що чиновники Талібану тепер забороняють жінкам-медичним працівникам зустрічатися з чоловіками-супутниками пацієнток, обмежуючи їхню здатність надавати допомогу. "На блокпостах навіть говорити не дають, коли йдемо на роботу. А в клініках нам кажуть не обговорювати медичні питання з родичами чоловічої статі", – додала вона.

Ханафі повторив у своїй заяві, що жінки не повинні читати вірші Корану або молитви вголос, стверджуючи: "Якщо жінці не дозволено виконувати такбір, то як їй можна дозволити співати?"

"Талібан" заборонив жінкам говорити та показувати обличчя на публіці

Міністерство із заохочення чесноти та запобігання пороку Афганістану також повідомило, що заборона на зйомку та публікацію зображень живих істот – а саме людей та тварин – із нещодавно прийнятого закону "Про порок і чесноти" буде поступово введена в дію.

Телебачення було повністю заборонено під час попереднього перебування талібів при владі з 1996 по 2001 рік, але подібний указ не вводився з того часу, як три роки тому вони повалили уряд, який підтримував Захід.

Як зазначають журналісти AFP, обмеження у ЗМІ зробить Афганістан єдиною країною із мусульманською більшістю населення, де діють такі заборони.

"У мене дуже погане передчуття - фото- та відеозйомка є невід'ємною частиною журналістики. Крім того, при повному запровадженні цього правила багато людей, які працюють у ЗМІ, втратить роботу", - сказав AFP журналіст із центральної провінції Дайкунді.

Однак повної заборони поки що не запроваджено, і багато міністерств та урядовців у Кабулі продовжують розміщувати фотографії.

Довідково

Талібан — радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані в 1990-ті роки.На підконтрольних територіях Талібан вводить норми радикального шаріату, виконання яких суворо контролюється. Заборонено телебачення, музика, алкоголь, комп'ютери, шахи та інше. Під час свого попереднього правління таліби постановили, що жінки не повинні залишати свої будинки без супроводу. Дівчаток не пускали до школи. Всім молодим людям забороняли дивитися телевізор, слухати музику, займатися спортом, танцювати і співати. Жінок змушували носити паранджу з вузьким розрізом для очей.

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