Талибы запретили женщинам говорить в присутствии других женщин и ограничили СМИ

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана запретило взрослым женщинам говорить в присутствии других женщин. Также постепенно запрещается использование изображений живых существ в СМИ, при этом многие провинции уже объявили об ограничениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеканал Amu TV и AFP.

Глава министерства Талибана Халид Ханафи объявил, что взрослым женщинам запрещено читать вслух Коран и молиться в присутствии других женщин.

Это вызвало сильную негативную реакцию среди афганских женщин. Отмечается, что ограничения усилили несмотря на просьбы защитить их от репрессивной политики страны.

Акушерка Самира из города Герат рассказала, что чиновники Талибана теперь запрещают женщинам-медицинским работникам встречаться с мужчинами-спутниками пациенток, ограничивая их способность оказывать помощь. «На блокпостах даже говорить не дают, когда идем на работу. А в клиниках нам говорят не обсуждать медицинские вопросы с родственниками мужского пола», - добавила она.

Ханафи повторил в своём заявлении, что женщины не должны читать стихи Корана или молитвы вслух, утверждая: «Если женщине не дозволено исполнять такбир, то как ей можно позволить петь?»

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Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока Афганистана также сообщило, что запрет на съёмку и публикацию изображений живых существ - а именно людей и животных - из недавно принятого закона «О пороке и добродетели» будет постепенно введён в действие.

Телевидение было полностью запрещено во время предыдущего пребывания талибов у власти с 1996 по 2001 год, но подобный указ не вводился с тех пор, как три года назад они свергли правительство, которое поддерживал Запад.

Как отмечают журналисты AFP, ограничение в СМИ сделает Афганистан единственной страной с мусульманским большинством населения, где действуют такие запреты.

«У меня очень плохое предчувствие - фото- и видеосъемка является неотъемлемой частью журналистики. Кроме того, при полном введении этого правила многие люди, работающие в СМИ, потеряют работу», - сказал AFP журналист из центральной провинции Дайкунди.

Однако полный запрет пока не введен, и многие министерства и чиновники в Кабуле продолжают размещать фотографии.

Справочно

Талибан - радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1990-е годы, на подконтрольных территориях Талибан вводит нормы радикального шариата, выполнение которых строго контролируется. Запрещено телевидение, музыка, алкоголь, компьютеры, шахматы и прочее. Во время своего предыдущего правления талибы постановили, что женщины не должны покидать свои дома без сопровождения. Девочек не пускали в школу. Всем молодым людям запрещали смотреть телевизор, слушать музыку, заниматься спортом, танцевать и петь. Женщин заставляли носить паранджу с узким разрезом для глаз.

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