Таліби заборонили шахи в Афганістані через "релігійні міркування"
Київ • УНН
Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку офіційно оголосило гру в шахи харамом (гріхом). Федерацію шахів Афганістану також офіційно ліквідовано.
Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку офіційно оголосило гру в шахи забороненою, мотивуючи це "релігійними міркуваннями". Також офіційно припинила своє існування Федерація шахів Афганістану. Про це пише видання Zamin, передає УНН.
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Зазначається, що Міністерство Талібану оголосило гру в шахи харамом (гріхом).
Представники шахової спільноти Афганістану намагалися оскаржити це рішення. Зокрема, 9 травня вони звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити продовжити діяльність шахових клубів та організацію турнірів. Однак у відповідь їм повідомили, що існує указ еміра, який забороняє шахи і позбавляє федерацію юридичного статусу.
За словами представників Федерації шахів, діяльність організації фактично призупинена з 2021 року, коли таліби взяли контроль над країною, передає Amu TV.
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Крім того, Федерація шахів звернулася до засобів масової інформації з проханням привернути увагу спортсменів, які опинилися в невизначеності і багато з яких побоюються за майбутнє одного з найстійкіших інтелектуальних видів спорту у світі.
Нагадаємо
Міністерство чесноти Афганістану заборонило жінкам читати Коран вголос та спілкуватися при інших. Влада також поступово забороняє використання зображень живих істот у ЗМІ.
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