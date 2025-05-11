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Таліби заборонили шахи в Афганістані через "релігійні міркування"

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку офіційно оголосило гру в шахи харамом (гріхом). Федерацію шахів Афганістану також офіційно ліквідовано.

Таліби заборонили шахи в Афганістані через "релігійні міркування"

Міністерство Талібану з пропаганди чеснот і запобігання пороку офіційно оголосило гру в шахи забороненою, мотивуючи це "релігійними міркуваннями". Також офіційно припинила своє існування Федерація шахів Афганістану. Про це пише видання Zamin, передає УНН

Деталі

Зазначається, що Міністерство Талібану оголосило гру в шахи харамом (гріхом).

Представники шахової спільноти Афганістану намагалися оскаржити це рішення. Зокрема, 9 травня вони звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити продовжити діяльність шахових клубів та організацію турнірів. Однак у відповідь їм повідомили, що існує указ еміра, який забороняє шахи і позбавляє федерацію юридичного статусу.

За словами представників Федерації шахів, діяльність організації фактично призупинена з 2021 року, коли таліби взяли контроль над країною, передає Amu TV.

Ми піддаємося серйозному ризику повністю втратити шахи зі спортивної сцени країни

- сказав Ваїс, заступник керівника федерації.

Крім того, Федерація шахів звернулася до засобів масової інформації з проханням привернути увагу спортсменів, які опинилися в невизначеності і багато з яких побоюються за майбутнє одного з найстійкіших інтелектуальних видів спорту у світі.

Нагадаємо

Міністерство чесноти Афганістану заборонило жінкам читати Коран вголос та спілкуватися при інших. Влада також поступово забороняє використання зображень живих істот у ЗМІ.

Міжнародна федерація шахів послабила санкції проти росіян і білорусів24.01.25, 14:21 • 26977 переглядiв

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