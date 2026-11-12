Стрельба неподалёку от Белого дома: пять человек пострадали - AP

В четверг, 12 ноября, неподалёку от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, пострадали пять человек. Об этом пишет Аssociated Press, передаёт УНН.

Подробности

Это произошло в районе Логан-Серкл, расположенном примерно в 1,6 километра к северу от Белого дома. Представительница полиции Николь Динер заявила, что стрелка пока не задержали.

Американские правоохранители призвали граждан избегать места, где произошёл инцидент. О погибших пока не сообщается.

Дополнительно

Это не первый подобный инцидент, произошедший за последнее время: 7 ноября на главной рыночной площади в Кракове произошло нападение. 24-летний мужчина въехал на своём автомобиле на площадь, а затем открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям.

В результате 9 человек погибли, а сам стрелок впоследствии умер в больнице.

Напомним

Во вторник, 10 ноября, в испанском городе Овьедо во время проверки подозрительного рюкзака произошёл взрыв, в результате которого погиб полицейский, ещё один правоохранитель получил тяжёлые ранения.