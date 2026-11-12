Стрілянина неподалік Білого дому: п’ятеро людей постраждали - AP
Київ • УНН
У районі Логан-Серкл у Вашингтоні сталася стрілянина, поранено п’ятьох людей. Стрільця не затримали, загиблих не повідомляють.
У четвер, 12 листопада, неподалік Білого дому у Вашингтоні сталась стрілянина, постраждали п’ятеро людей. Про це пише Аssociated Press, передає УНН.
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Це сталось в районі Логан-Серкл, розташованого приблизно за 1,6 кілометра на північ від Білого дому. Речниця поліції Ніколь Дінер заявила, що стрільця поки не затримали.
Американські правоохоронці закликали громадян уникати місця, де стався інцидент. Про загиблих наразі не повідомляється.
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Це не перший подібний інцидент, що стався за останній час: 7 листопада, на головній ринковій площі у Кракові стався напад. 24-річний чоловік в'їхав на своєму автомобілі на площу, а потім відкрив вогонь з автоматичної зброї по випадкових людях.
В результаті 9 людей загинуло, а сам стрілець згодом помер у лікарні.
Нагадаємо
У вівторок, 10 листопада, в іспанському місті Ов'єдо під час перевірки підозрілого рюкзака стався вибух, унаслідок якого загинув поліцейський, ще один правоохоронець дістав тяжкі поранення.