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В Іспанії під час огляду підозрілого рюкзака стався вибух, загинув поліцейський

Київ • УНН

 • 706 перегляди

В Ов'єдо вибухнув підозрілий рюкзак, коли його виносили з будинку. Загинули поліцейський і службовий собака, ще один правоохоронець поранений.

В Іспанії під час огляду підозрілого рюкзака стався вибух, загинув поліцейський

В іспанському місті Ов'єдо під час перевірки підозрілого рюкзака стався вибух, унаслідок якого загинув поліцейський, ще один правоохоронець дістав тяжкі поранення. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок вранці після повідомлення про конфлікт між сусідами. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили жінку з вогнепальними пораненнями.

Під час пошуків нападника поліцейські помітили підозрілий рюкзак із миготливим індикатором. На місце викликали співробітників кінологічного підрозділу та вибухотехнічної служби.

За словами речника поліції Педро Агуадо, рюкзак переміщували на вулицю, щоб убезпечити мешканців, коли пролунав вибух. Унаслідок цього загинув співробітник кінологічного підрозділу, а працівник вибухотехнічної служби дістав тяжкі поранення.

Жінку, яка постраждала під час стрілянини, та пораненого поліцейського госпіталізували. Також унаслідок вибуху загинув трирічний службовий собака на ім'я Дені.

Іспанська поліція підтвердила загибель правоохоронця та висловила співчуття його родині, друзям і колегам.

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Ольга Розгон

КриміналСвіт
Вибухи
Іспанія