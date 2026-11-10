В Испании при осмотре подозрительного рюкзака произошёл взрыв, погиб полицейский

В испанском городе Овьедо во время проверки подозрительного рюкзака произошёл взрыв, в результате которого погиб полицейский, ещё один правоохранитель получил тяжёлые ранения. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Инцидент произошёл во вторник утром после сообщения о конфликте между соседями. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили женщину с огнестрельными ранениями.

Во время поисков нападавшего полицейские заметили подозрительный рюкзак с мигающим индикатором. На место вызвали сотрудников кинологического подразделения и взрывотехнической службы.

По словам пресс-секретаря полиции Педро Агуадо, рюкзак перемещали на улицу, чтобы обезопасить жителей, когда прогремел взрыв. В результате погиб сотрудник кинологического подразделения, а работник взрывотехнической службы получил тяжёлые ранения.

Женщину, пострадавшую во время стрельбы, и раненого полицейского госпитализировали. Также в результате взрыва погибла трёхлетняя служебная собака по имени Дени.

Испанская полиция подтвердила гибель правоохранителя и выразила соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

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