В Испании при осмотре подозрительного рюкзака произошёл взрыв, погиб полицейский
Киев • УНН
В Овьедо взорвался подозрительный рюкзак, когда его выносили из дома. Погибли полицейский и служебная собака, ещё один правоохранитель ранен.
В испанском городе Овьедо во время проверки подозрительного рюкзака произошёл взрыв, в результате которого погиб полицейский, ещё один правоохранитель получил тяжёлые ранения. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
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Инцидент произошёл во вторник утром после сообщения о конфликте между соседями. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили женщину с огнестрельными ранениями.
Во время поисков нападавшего полицейские заметили подозрительный рюкзак с мигающим индикатором. На место вызвали сотрудников кинологического подразделения и взрывотехнической службы.
По словам пресс-секретаря полиции Педро Агуадо, рюкзак перемещали на улицу, чтобы обезопасить жителей, когда прогремел взрыв. В результате погиб сотрудник кинологического подразделения, а работник взрывотехнической службы получил тяжёлые ранения.
Женщину, пострадавшую во время стрельбы, и раненого полицейского госпитализировали. Также в результате взрыва погибла трёхлетняя служебная собака по имени Дени.
Испанская полиция подтвердила гибель правоохранителя и выразила соболезнования его семье, друзьям и коллегам.
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