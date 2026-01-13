Из-за российского киберсаботажа Польша была на грани масштабных отключений электроэнергии – министр Гавковский
Польша нейтрализовала мощнейшую в истории кибератаку на энергетическую инфраструктуру, которую осуществили российские спецслужбы. Они пытались вызвать полное отключение электроэнергии для польских граждан в конце декабря 2025 года.
Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил о нейтрализации самой мощной в истории страны атаки на энергетическую инфраструктуру. По словам чиновника, в конце декабря 2025 года российские спецслужбы пытались вызвать полное отключение электроэнергии для польских граждан. Об этом пишет УНН.
Детали
Во время интервью для радиостанции RMF FM Гавковский подчеркнул, что ситуация была близка к критической. Целью саботажа было парализовать энергосистему страны в период новогодних праздников.
Цифровые танки уже здесь. Это была самая серьезная атака на энергетическую инфраструктуру, направленная на отключение электроэнергии граждан в конце декабря. Мы были очень близки к отключению электроэнергии
Основными объектами атаки стали одна из крупных электротеплоцентралей и многочисленные объекты возобновляемой энергетики по всей стране. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями, что создавало дополнительную нагрузку на сети.
Результаты расследования и задержания
Польские спецслужбы и Центр кибербезопасности смогли вовремя идентифицировать и остановить вмешательство. В рамках расследования этого дела в Щецине был задержан мужчина, которого подозревают в непосредственном участии в диверсионной операции. Задержанный уже дал показания в прокуратуре Кракова.
Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что Россия ведет против Польши полноценную гибридную войну, где энергетический сектор является одной из главных целей. Несмотря на масштабность попытки саботажа, государственные институты оказались готовы к реагированию, что позволило избежать системного блэкаута.
