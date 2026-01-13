Из-за российского киберсаботажа Польша была на грани масштабных отключений электроэнергии – министр Гавковский

$43.260.18
50.530.38
ukenru
19:36 • 3532 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
17:19 • 7460 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 14162 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 17348 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26309 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 22376 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 25944 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33438 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49531 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37410 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
85%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Глава МИД Германии не ожидает военных действий США в отношении Гренландии после встречи с Рубио13 января, 11:09 • 4332 просмотра
Военный преступник с позывным "Алтай" получил пожизненное за казнь украинских защитников - ГенпрокурорVideo13 января, 11:43 • 3000 просмотра
Удар рф по почтовому терминалу Харькова 13 января: озвучены имена погибших сотрудниковPhoto13 января, 14:28 • 12704 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 7116 просмотра
Завтра свет будут выключать по всей Украине16:58 • 4684 просмотра
публикации
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto19:36 • 3516 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 26301 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 30248 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 64024 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 58832 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Гренландия
Европа
Реклама
УНН Lite
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix15:09 • 7218 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 46818 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 40744 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 45876 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 47580 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фильм

Из-за российского киберсаботажа Польша была на грани масштабных отключений электроэнергии – министр Гавковский

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Польша нейтрализовала мощнейшую в истории кибератаку на энергетическую инфраструктуру, которую осуществили российские спецслужбы. Они пытались вызвать полное отключение электроэнергии для польских граждан в конце декабря 2025 года.

Из-за российского киберсаботажа Польша была на грани масштабных отключений электроэнергии – министр Гавковский

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил о нейтрализации самой мощной в истории страны атаки на энергетическую инфраструктуру. По словам чиновника, в конце декабря 2025 года российские спецслужбы пытались вызвать полное отключение электроэнергии для польских граждан. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время интервью для радиостанции RMF FM Гавковский подчеркнул, что ситуация была близка к критической. Целью саботажа было парализовать энергосистему страны в период новогодних праздников.

Цифровые танки уже здесь. Это была самая серьезная атака на энергетическую инфраструктуру, направленная на отключение электроэнергии граждан в конце декабря. Мы были очень близки к отключению электроэнергии

- заявил министр.

Польша подняла в небо истребители из-за ракетной российской атаки на Украину27.12.25, 06:41 • 7419 просмотров

Основными объектами атаки стали одна из крупных электротеплоцентралей и многочисленные объекты возобновляемой энергетики по всей стране. Ситуация осложнялась неблагоприятными погодными условиями, что создавало дополнительную нагрузку на сети.

Результаты расследования и задержания

Польские спецслужбы и Центр кибербезопасности смогли вовремя идентифицировать и остановить вмешательство. В рамках расследования этого дела в Щецине был задержан мужчина, которого подозревают в непосредственном участии в диверсионной операции. Задержанный уже дал показания в прокуратуре Кракова.

Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что Россия ведет против Польши полноценную гибридную войну, где энергетический сектор является одной из главных целей. Несмотря на масштабность попытки саботажа, государственные институты оказались готовы к реагированию, что позволило избежать системного блэкаута. 

Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ09.01.26, 17:51 • 12519 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Кшиштоф Гавковский
Краков
Польша