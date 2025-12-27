Польша подняла в небо истребители из-за ракетной российской атаки на Украину
Киев • УНН
Ночью 27 декабря Польша подняла свои истребители из-за атаки россиян по территории Украины. Военная авиация действовала в польском воздушном пространстве, а системы ПВО были приведены в готовность.
В ночь на 27 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Из-за активности дальнобойных российских воздушных сил, наносящих удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве
Отмечается, что истребительная авиация Польши "начала операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности".
"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", - говорится в сообщении.
Военные добавили, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы остаются готовыми к реагированию.
Напомним
Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.
Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".
Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.
