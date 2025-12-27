$41.930.22
26 декабря, 18:17
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30
Польша подняла в небо истребители из-за ракетной российской атаки на Украину

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Ночью 27 декабря Польша подняла свои истребители из-за атаки россиян по территории Украины. Военная авиация действовала в польском воздушном пространстве, а системы ПВО были приведены в готовность.

Польша подняла в небо истребители из-за ракетной российской атаки на Украину

В ночь на 27 декабря Польша поднимала в небо истребители из-за угрозы ракетной атаки россиян по территории Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на Twitter Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Из-за активности дальнобойных российских воздушных сил, наносящих удары по территории Украины, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве

- сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что истребительная авиация Польши "начала операции, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки достигли состояния готовности".

"Эти операции носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы остаются готовыми к реагированию.

Напомним

Ночью 27 декабря в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Брянска.

Позже Воздушные Силы ВСУ предупредили о ракетной опасности после фиксации взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем баллистических ракет "Кинжал".

Также сообщалось, что в ночь на 27 декабря армия РФ совершила пуски большого количества беспилотников по Украине.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина
Киев
Польша