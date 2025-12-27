Польща підняла у небо винищувачі через ракетну російську атаку на Україну
Київ • УНН
Вночі 27 грудня Польща підняла свої винищувачі через атаку росіян по території Україні. Військова авіація діяла у польському повітряному просторі, а системи ППО були приведені у готовність.
У ніч на 27 грудня, Польща піднімала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі
Зазначається, що винищувальна авіація Польщі "розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності".
"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - йдеться у дописі.
Військові додали, що Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили залишаються готовими до реагування.
Нагадаємо
Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".
Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.
