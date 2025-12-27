Польща підняла у небо винищувачі через ракетну російську атаку на Україну

$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 12887 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 34384 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 27736 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 33989 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 46683 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 27249 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 21617 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19688 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21438 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 47281 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06
Польща підняла у небо винищувачі через ракетну російську атаку на Україну

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Вночі 27 грудня Польща підняла свої винищувачі через атаку росіян по території Україні. Військова авіація діяла у польському повітряному просторі, а системи ППО були приведені у готовність.

Польща підняла у небо винищувачі через ракетну російську атаку на Україну

У ніч на 27 грудня, Польща піднімала у небо винищувачі через загрозу ракетної атаки росіян по території України. Про це інформує УНН з посиланням на Twitter Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Через активність далекобійних російських повітряних сил, що завдають ударів по території України, військова авіація почала діяти у польському повітряному просторі

- повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що винищувальна авіація Польщі "розпочала операції, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану готовності".

"Ці операції мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою", - йдеться у дописі.

Військові додали, що Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили залишаються готовими до реагування.

Вночі 27 грудня у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.  

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку після фіксації зльоту російського винищувача МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет "Кинджал".

Також повідомлялося, що у ніч проти 27 грудня армія рф здійснила пуски великої кількості безпілотників по Україні.

Віта Зеленецька

