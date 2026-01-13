Через російський кіберсаботаж Польща перебувала на грані масштабних відключень електроенергії - міністр Гавковський
Київ • УНН
Польща нейтралізувала найпотужнішу в історії кібератаку на енергетичну інфраструктуру, яку здійснили російські спецслужби. Вони намагалися спричинити повне відключення електроенергії для польських громадян наприкінці грудня 2025 року.
Віцепрем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про нейтралізацію найпотужнішої в історії країни атаки на енергетичну інфраструктуру. За словами урядовця, наприкінці грудня 2025 року російські спецслужби намагалися спричинити повне відключення електроенергії для польських громадян. Про це пише УНН.
Деталі
Під час інтерв’ю для радіостанції RMF FM"Гавковський наголосив, що ситуація була близькою до критичної. Метою саботажу було паралізувати енергосистему країни в період новорічних свят.
Цифрові танки вже тут. Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, спрямована на відключення електроенергії громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до відключення електроенергії
Основними об’єктами атаки стали одна з великих електроcieпловень та численні об’єкти відновлюваної енергетики по всій країні. Ситуація ускладнювалася несприятливими погодними умовами, що створювало додаткове навантаження на мережі.
Результати розслідування та затримання
Польські спецслужби та Центр кібербезпеки змогли вчасно ідентифікувати та зупинити втручання. У межах розслідування цієї справи у Щецині було затримано чоловіка, якого підозрюють у безпосередній участі в диверсійній операції. Затриманий уже надав свідчення в прокуратурі Кракова.
Кшиштоф Гавковський підкреслив, що росія веде проти Польщі повноцінну гібридну війну, де енергетичний сектор є однією з головних цілей. Попри масштабність спроби саботажу, державні інституції виявилися готовими до реагування, що дозволило уникнути системного блекауту.
