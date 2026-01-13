Через російський кіберсаботаж Польща перебувала на грані масштабних відключень електроенергії - міністр Гавковський

$43.260.18
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 6744 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 13849 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 17033 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 25874 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 22271 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 25850 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33387 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49478 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37390 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Зеленський обговорив з прем'єром Нідерландів потреби ППО та діалог зі США13 січня, 10:39 • 3642 перегляди
Голова МЗС Німеччини не очікує військових дій США щодо Гренландії після зустрічі з Рубіо13 січня, 11:09 • 4034 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto13 січня, 14:28 • 12536 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 6626 перегляди
Завтра світло вимикатимуть по всій Україні16:58 • 4320 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo19:36 • 2868 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 25874 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 30051 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 63865 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 58657 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Віталій Кличко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Іран
Європа
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 6616 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 46705 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 40661 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45792 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 47492 перегляди
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення

Через російський кіберсаботаж Польща перебувала на грані масштабних відключень електроенергії - міністр Гавковський

Київ • УНН

 • 168 перегляди

Польща нейтралізувала найпотужнішу в історії кібератаку на енергетичну інфраструктуру, яку здійснили російські спецслужби. Вони намагалися спричинити повне відключення електроенергії для польських громадян наприкінці грудня 2025 року.

Через російський кіберсаботаж Польща перебувала на грані масштабних відключень електроенергії - міністр Гавковський

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про нейтралізацію найпотужнішої в історії країни атаки на енергетичну інфраструктуру. За словами урядовця, наприкінці грудня 2025 року російські спецслужби намагалися спричинити повне відключення електроенергії для польських громадян. Про це пише УНН.

Деталі

Під час інтерв’ю для радіостанції RMF FM"Гавковський наголосив, що ситуація була близькою до критичної. Метою саботажу було паралізувати енергосистему країни в період новорічних свят.

Цифрові танки вже тут. Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, спрямована на відключення електроенергії громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до відключення електроенергії

- заявив міністр.

Польща підняла у небо винищувачі через ракетну російську атаку на Україну27.12.25, 06:41 • 7419 переглядiв

Основними об’єктами атаки стали одна з великих електроcieпловень та численні об’єкти відновлюваної енергетики по всій країні. Ситуація ускладнювалася несприятливими погодними умовами, що створювало додаткове навантаження на мережі.

Результати розслідування та затримання

Польські спецслужби та Центр кібербезпеки змогли вчасно ідентифікувати та зупинити втручання. У межах розслідування цієї справи у Щецині було затримано чоловіка, якого підозрюють у безпосередній участі в диверсійній операції. Затриманий уже надав свідчення в прокуратурі Кракова.

Кшиштоф Гавковський підкреслив, що росія веде проти Польщі повноцінну гібридну війну, де енергетичний сектор є однією з головних цілей. Попри масштабність спроби саботажу, державні інституції виявилися готовими до реагування, що дозволило уникнути системного блекауту. 

Україна попередила Польщу про загрозу удару “Орєшніком” - ЗМІ 09.01.26, 17:51 • 12519 переглядiв

Степан Гафтко

Новий рік
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Кшиштоф Ґавковський
Краків
Польща