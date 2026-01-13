Через російський кіберсаботаж Польща перебувала на грані масштабних відключень електроенергії - міністр Гавковський

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомив про нейтралізацію найпотужнішої в історії країни атаки на енергетичну інфраструктуру. За словами урядовця, наприкінці грудня 2025 року російські спецслужби намагалися спричинити повне відключення електроенергії для польських громадян. Про це пише УНН.

Під час інтерв’ю для радіостанції RMF FM"Гавковський наголосив, що ситуація була близькою до критичної. Метою саботажу було паралізувати енергосистему країни в період новорічних свят.

Цифрові танки вже тут. Це була найсерйозніша атака на енергетичну інфраструктуру, спрямована на відключення електроенергії громадян наприкінці грудня. Ми були дуже близькі до відключення електроенергії